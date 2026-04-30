تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى في 4 سنوات وسط مخاوف تصعيد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أربع سنوات متجاوزة 126 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التصعيد، وما قد يترتب عليه من اضطراب طويل الأمد في إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وهو ما قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت الأسعار بعد أن أفاد موقع “أكسيوس” نقلًا عن مصادر لم يكشف عنها، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يتلقى إحاطة يوم الخميس بشأن خطط لتنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية على إيران، في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

لكن الأسعار عادت للانخفاض لاحقًا دون وجود محفز واضح.

وقال تاماش فارغا، من شركة الوساطة النفطية “بي في إم” (PVM)، إن التراجع لا يبدو مرتبطًا بتطور محدد، بل يعكس حالة التقلب المرتفعة في السوق منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.

وأضاف: “هذا يعكس ببساطة الطبيعة غير المتوقعة للتداول في عالم ترامب”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، بمقدار 2.05 دولار، أو 1.7%، لتصل إلى 115.98 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:16 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوى عند 126.41 دولارًا، وهو الأعلى منذ 9 مارس 2022. وينتهي أجل عقد التسليم الفوري لشهر يونيو يوم الخميس.

أما عقد يوليو الأكثر تداولًا، فقد بلغ 109.93 دولارًا للبرميل، منخفضًا بمقدار 51 سنتًا أو 0.5%.

وأشار متداولون إلى تنفيذ أمرين كبيرين للبيع على عقود خام برنت لشهر يونيو قبل الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش بقليل، وهو ما أكدته بيانات وكالة LSEG.