برنامج ثقافي حافل بـ«متحف زايد الوطني» احتفاء بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - يُطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، برنامجاً ثقافياً متكاملاً ومجموعة معروضات مخصّصة خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو المقبل احتفالاً بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا البرنامج ليُجسّد محطة مفصلية في مسيرة بناء الهوية الوطنية، مستحضراً لحظة تاريخية توحّدت فيها قوات الدولة ضمن كيان واحد يقوم على مبادئ راسخة من المسؤولية المشتركة، والخدمة، وحماية الوطن.

وقالت موزة مطر، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات في متحف زايد الوطني: «تمثّل الذكرى الخمسون لتوحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية فارقة، تتيح لنا استحضار إحدى أبرز اللحظات المؤسسة في تاريخ الدولة.. ويقدّم هذا البرنامج تجربة متكاملة تجمع بين معروضات نوعية وفعاليات، تستكشف القيم المتجذّرة للخدمة والمسؤولية المشتركة.. ومن خلال ربط هذه المضامين بسردية مقتنيات المتحف، نسعى إلى تعميق فهم الزوّار لكيفية مساهمة الماضي في تشكيل الحاضر، وإلهام أجيال المستقبل».

ويستعرض البرنامج، تحت عنوان «مسيرة الوحدة عبر الزمن» قصة توحيد القوات المسلحة عام 1976، وهي الرؤية الاستشرافية التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤسّس دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من إيمانه بأن قوة الدولة تنبع من وحدتها وتماسكها.

وترصد المعروضات الجذور التاريخية لمفاهيم الدفاع والحماية في المنطقة، مبرزة كيف عكست الأدوات والأسلحة عبر العصور قيماً تتجاوز البعد العسكري لتجسّد مفاهيم النظام، والسلام، والمسؤولية المجتمعية.

وتُظهر الأدلة الأثرية من مواقع، مثل هيلي في العين وساروق الحديد في دبي، كيف طوّرت المجتمعات المبكرة أدوات متقدمة للبقاء والدفاع.

وتُبرز هذه القطع، مثل أم فتيلة (بندقية ماتشلوك) من القرن التاسع عشر، ونموذج سيف من النحاس المخلوط يعود تاريخه إلى نحو 2000 قبل الميلاد، كيف لم تكن هذه الأدوات مجرد وسائل دفاع، بل حملت أيضاً دلالات على السلطة والسلام والنظام الاجتماعي، وعكست قيماً مشتركة متجذّرة في الحياة اليومية.

وتبرز هذه القطع، وهي جزء من مجموعة مقتنيات متحف زايد الوطني، أبعاداً رمزية وثقافية عميقة، بوصفها أدوات تحمل دلالات السلطة والاستقرار والنظام الاجتماعي، إلى جانب وظيفتها الدفاعية.

ويقدم البرنامج المجتمعي مجموعة متنوعة من العروض الأدائية وورش العمل والجولات التفاعلية والتجارب، التي تتيح للزوّار استكشاف مفاهيم الخدمة والانتماء والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة، إلى جانب التعرف إلى الأدوار المتعددة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة خارج نطاقها الدفاعي.

ومن خلال سلسلة من العروض الحية والتقليدية، مثل الندبة والعازي، بما في ذلك عرض خاص لفن العازي يقدّمه الفنان حمد العامري يوم 6 مايو، يمكن للزوّار معايشة معاني الفخر الوطني التي تجسّدها فرقة القوات المسلحة.. وفي يوم 7 مايو، يقدم عازف العود الدكتور طارق المنهالي عرضاً خاصاً تعكس مقطوعاته المختارة بعناية موضوعات الوحدة والهوية الثقافية.

ويشهد البرنامج عرضاً جوياً استثنائياً يقدّمه فريق «فرسان الإمارات»، فريق الاستعراضات الجوية الوطني، في استعراض يجسّد أعلى مستويات الدقة والانضباط والتنسيق، ويعكس روح الوحدة والتفاني التي تميّز القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.

فيما تُنظَّم جولة إرشادية باللغة العربية «حماة الوطن»، تسلط الضوء على دور الأفراد والمجتمعات في حماية الوطن عبر الأجيال، وتُبرز إرثاً وطنياً راسخاً يقوم على قيم الخدمة، والوحدة، والانتماء.

وتتوافر فعاليات مسيرة الوحدة عبر الزمن مجاناً لجميع حاملي تذاكر المتحف.. ويُمنح حاملو بطاقة حماة الوطن وعائلاتهم دخولاً مجانياً.. وتستمر مجموعة من الجولات والتجارب المختارة حتى نهاية شهر مايو.