شاهد جورجينا تستمتع بوقتها في البر في أحدث ظهور لها

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، وهي تقضي وقتًا ممتعًا على شاطئ البحر.

ويُظهر الفيديو جورجينا وهي تسير على الرمال باتجاه سيارتها، حاملة حقيبة كبيرة في يدها.

وبعد ركوبها السيارة، فاجأها شخص من خلفها بباقة كبيرة من الزهور الحمراء، مما أثار ابتسامتها وأضفى لمسة رومانسية على المشهد.

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