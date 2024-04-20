فن ومشاهير

فيفي عبده تتحدث عن أزمتها الصحية.. وما علاقة زوجها؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة ضيفةً على الإعلامية ياسمين عز، في الحلقة الثانية للموسم الجديد من برنامج “كلام الناس”، والذي يعرض على قناة mbc مصر.

وتحدثت فيفي عن العديد من جوانب حياتها الشخصية كما كشفت للمرة الأولى تفاصيل أزمتها الصحية، حيث قالت إنها تعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة لمدة أربع سنوات بسبب حقنها بحقنة خطأ تسببت في أضرار بالعصب، وقالت: “أنا زعلانة من جوزي أوي أوي أوي أوي أوي ..خمسة أوي، لأنه السبب في مرضي عندما قال لي عن الرجل الذي أعطاني الحقنة، سيبيه هو عارف شغله”.

وسخرت فيفي عبده خلال الحلقة من كيم كارداشيان بسبب مظهرها والحفاظ على رشاقتها قائلة: “فيه ميكانيكي تحت رجليها عشان كده محافظة على مظهرها، وهي كاريزما، وكلهم يقلدونها، وجورجينا أيضاً لذيذة”.

وأكدت فيفي عبده في نفس اللقاء أنها تعكف في الوقت الحالي على تجهيز برنامج جديد يخص “الحموات” موضحة: “أحضر لبرنامج يخص الحموات”.

وكشفت فيفي عبده في نفس اللقاء عن موقف طريف في أحد الأفراح قائلة: “كان هناك فرح، العروسة اتطلقت فيه بعدما سكبت العصير على عريسها ففال لها: “إنت عامية”! فردت عليه قائلة طلقني وهي من البداية لم تكن سعيدة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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