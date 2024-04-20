فيفي عبده تتحدث عن أزمتها الصحية.. وما علاقة زوجها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة فيفي عبده ضيفةً على الإعلامية ياسمين عز، في الحلقة الثانية للموسم الجديد من برنامج “كلام الناس”، والذي يعرض على قناة mbc مصر.

وتحدثت فيفي عن العديد من جوانب حياتها الشخصية كما كشفت للمرة الأولى تفاصيل أزمتها الصحية، حيث قالت إنها تعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة لمدة أربع سنوات بسبب حقنها بحقنة خطأ تسببت في أضرار بالعصب، وقالت: “أنا زعلانة من جوزي أوي أوي أوي أوي أوي ..خمسة أوي، لأنه السبب في مرضي عندما قال لي عن الرجل الذي أعطاني الحقنة، سيبيه هو عارف شغله”.

وسخرت فيفي عبده خلال الحلقة من كيم كارداشيان بسبب مظهرها والحفاظ على رشاقتها قائلة: “فيه ميكانيكي تحت رجليها عشان كده محافظة على مظهرها، وهي كاريزما، وكلهم يقلدونها، وجورجينا أيضاً لذيذة”.

وأكدت فيفي عبده في نفس اللقاء أنها تعكف في الوقت الحالي على تجهيز برنامج جديد يخص “الحموات” موضحة: “أحضر لبرنامج يخص الحموات”.

وكشفت فيفي عبده في نفس اللقاء عن موقف طريف في أحد الأفراح قائلة: “كان هناك فرح، العروسة اتطلقت فيه بعدما سكبت العصير على عريسها ففال لها: “إنت عامية”! فردت عليه قائلة طلقني وهي من البداية لم تكن سعيدة”.