شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى سامى الشيخ بطل الفيلم العالمى Run بعد مشاركته فى مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الفنان المصرى سامى الشيخ الذى لمع في دراما رمضان 2024، من خلال مشاركته في مسلسل الحشاشين بـ شخصية برزك أميد، أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن إخراج الدكتور بيتر ميمى، ببطولة الفيلم العالمى Run.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الشيخ في فيلم عالمى، حيث ظهر في مجموعة من الأعمال المهمة منها Transformers: Dark of the Moon، American Sniper، S.W.A.T.، وغيرها من الأعمال.

على أن يوجه المخرج العالمى أوي بول عدسته نحو أزمة المهاجرين المتنامية في أوروبا من خلال فيلم الإثارة المرتقب "Run".

وبدأ تصوير فيلم Run في أبريل الجارى في جزيرة كرك الكرواتية، ويتتبع الفيلم قاربًا يحمل مهاجرين من دول أفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف حيث يلوم المهاجرون المهربين.

بعد وصولهم أخيرا إلى الشاطئ، يحاول الركاب اليائسون التهرب من الشرطة ويتمكن عدد قليل منهم من الفرار. يركز الفيلم على القصص الفردية للمهاجرين والسكان المحليين والسياح على مدار اليوم حيث تؤدي إلى تصعيد عنيف.

يقوم ببطولة فيلم Run مع الشيخ كل من دانييل سولي ("The Deuce" و"House of Cards") وكريستين رينتون ("First Shift" و"Sons of Anarchy") ومحمد قيسي ("Kickboxer").

"Run" من تأليف وإنتاج وإخراج بول، الذي عمل أيضًا مع رينتون وسولي في أحدث أفلامه، وهو فيلم الجريمة في مدينة نيويورك "First Shift".

مايكل روش هو المسؤول التنفيذي عن الإنتاج والتعامل مع المبيعات العالمية من خلال شركة Kinostar التي يقع مقرها في شتوتجارت، والتي ستقدم "Run" في سوق السينما الأوروبية في برلين.



سامى الشيخ