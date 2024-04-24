“الزعيم الضغنن وصل بالسلامة”.. محمد إمام يستقبل مولوده الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إستقبل النجم محمد إمام وزوجته نوران طلعت اليوم الثلاثاء، مولودهما الجديد، بعد إبنتيهما خديجة وقسمت.

وأعلن النجم المصري عن ولادة طفله الجديد من خلال صورة نشرها عبر الانستغرام من داخل المستشفى، ظهر فيها وهو يشير إلى الغرفة الخاصة بحديثي الولادة وبدا في غاية السعادة.

وعبّر محمد عن سعادته من خلال تعليق أرفقه على الصورة، كاشفاً عن الإسم الذي اختاره لمولوده الجديد، وكتب: “الحمدلله رب العالمين، عمر محمد إمام وصل بالسلامة، الزعيم الضغنن”.

وأضاف: “اللهم احفظه وبارك لنا في جميع أطفالنا يا رب”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الخبر السعيد، وانهالت عليه التهاني والتبريكات التي تمنت للطفل ووالدته دوام الصحة والعافية.