شاهد تجمهر حول صيتة السبيعي في أحدث ظهور لها وسط حراسة شخصية

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي صيتة السبيعي موجة من الجدل في أحدث ظهور لها، حيث تجمهر حولها عدد كبير من الأشخاص أثناء نزولها من سيارتها لالتقاط الصور معها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، صيتة السبيعي وهي تترجل من سيارتها وسط حشد من المعجبين، بينما يحاول حارسان شخصيان منعهم من الاقتراب منها.

ولاقى المقطع انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استغرابهم لتجمهر هذا العدد الكبير حول صيتة لالتقاط الصور معها، وتساءلوا عن “مؤهلاتها” التي تستحق كل هذا الاهتمام.

وعلق أحد المتابعين على المقطع قائلاً: “ما هي إنجازات صيتة السبيعي التي تجعلها تستحق كل هذا التعامل الخاص؟”.

بينما قال آخر: “لا أفهم لماذا يلتف الناس حولها هكذا، إنها مجرد فتاة تشارك صورها على الإنترنت”.