فن ومشاهير

العرض العالمي الأول لفيلم "1420" في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يشهد الفيلم السعودي القصير 1420 للمخرجة أروى سالم عرضه العالمي الأول في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام (2-9 مايو) حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، ويعرض الفيلم يوم السبت 4 مايو الساعة 7 مساءً في المسرح، والأحد 5 مايو الساعة 4 مساءً في السينما.

ويعد المهرجان أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية.

تدور أحداث الفيلم عام 1420 هجريًا وفي مطلع الألفية ميلاديًا، إذ تقع الشابة ورود بين مفترق طرق نتيجة خلاف فكري معقد بين والديها في تلك الحقبة.

فيلم 1420 من إخراج أروى سالم وتأليف عادل سيف وإنتاج مظلة ستوديو، وبطولة حنين خضري وعادل سيف وماسة حسين، ومديري تصوير سلطان با عجاجة ومهند كبر، ومونتاج أدهم أبو طالب، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في جميع أنحاء العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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