أحمد السقا بردّ غير متوقع على منتقدي أدائه التمثيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج “الراديو بيضحك” عبر “إنستغرام” عن حلول الفنان أحمد السقا غداً (الخميس) 2 أيار (مايو)، ضيفاً على الإعلامية فاطمة مصطفى عبر راديو 90.90، حيث يكشف خلال اللقاء عن كواليس مسلسل “العتاولة” ومصير الجزء الثاني منه، ويردّ على الانتقادت التي تطاله.

وعلّق السقا على منتقدي أدائه التمثيلي في “العتاولة”، قائلاً: “طالما فيه ناس شايفة إني لسه عندي نواقص يبقى أنا لسة عندي مساحة أدي فيها”.

وكشف عن حقيقة تقديمه الجزء الثاني من “العتاولة”، قائلاً: “مستني السيناريو وهشوف القصة رايحة بينا على فين”.

وكشف أحمد السقا عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية “السرب”، موضحاً: “شعرت بالصدمة خلال التحضير لشخصية “علي المصري” التي قدّمتها في فيلم “السرب”، وقعدت أربع ساعات تحت الأرض بسبب تصوير أحد المشاهد”.

فيلم “السرب” هو بطولة: أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين…، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.