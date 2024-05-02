السقا يكشف كواليس فيلمه الجديد مع أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد السقا، عن كواليس أحدث أعماله السينمائية الجديدة، التي يتعاون خلالها مع الفنان أحمد فهمي.

وقال السقا في لقائه ببرنامج الراديو بيضحك، المذاع عبر إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس، إنه يقوم بتحضير عمل سينمائي جديد بعنوان "أحمد وأحمد"، بالإشتراك مع الفنان أحمد فهمي.

وأضاف: "فهمي بالنسبالي مش موضوع أصحاب وأخوات هو كان سبب سعدي في حاجات وأنا كنت سبب سعد ليه في حاجات، والعلاقة بينا توطدت وبقي في عيش وملح مش علاقة اتنين أصحاب وخلاص".

وأكمل: "أحمد فهمي ممثل شاطر، عمل العارف مع أحمد عز، وسفاح الجيزة، وعمل معايا ضيف شرف وقدم دور إنساني جدًا في مسلسل جولة أخيرة".

ويشارك أحمد السقا، في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات، من بطولة شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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