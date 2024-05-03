بحضور النجوم.. مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعقد قران ابنته فرح داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ونجوم الغناء.

وحرص على الحضور: حمادة هلال، وإيهاب توفيق، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وحلمي عبدالباقي ومصطفى قمر وأيمن عزب، إضافة الى أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحمادة أبو اليزيد وعلي الشريعي وأحمد العيسوي وزوجته الفنانة إيناس عز الدين وغيرهم من أعضاء الجمعية العمومية.

ونشرت إيناس عز الدين عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستغرام” مقطع فيديو، خلال حضورها وزوجها أحمد العيسوي حفل عقد القران، ظهرت فيه وهي تهنّئ مصطفى كامل بعقد قران ابنته، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية معه.