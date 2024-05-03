كشفت هوية فتى أحلامها.. زينة تتحدث عن مواقف طريفة في كواليس “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة زينة عن كواليس ومواقف طريفة حدثت لها بعد نجاحها الكبير في مسلسل “العتاولة” الذي قام ببطولته الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي، وعُرض ضمن موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه.

وعبّرت زينة عن سعادتها الغامرة بنجاح شخصية “حنة”، قائلةً: “الحارة التي صوّرنا بداخلها في لبنان، لها طقوس خاصة، منها عندما يُرفع الأذان أدخل أي منزل أصلّي فيه، وشعرنا بأن كل البيوت هناك هي منازلنا، وكأننا أصحاب المكان ولسنا ضيوفاً، ولمست نجاح المسلسل من الأهالي هناك لأنهم كانوا ينادونني “حنة” وليس زينة”.

وعن كواليس عودتها الى مصر بعد انتهاء التصوير، تحديداً في 27 رمضان الماضي أثناء عرض العمل، أكدت زينة أنها دائما تواجه أزمات مع الجمارك كأي فنانة عائدة من الخارج، موضحةً: “أي فنانة عائدة من سفر هي بالنسبة للجمارك غنيمة، لأنهم يعتقدون أنها أحضرت معها الكثير من الأشياء ثلاجات وغسالات ويكون الضمير وقتها متيقظاً جداً معنا”.

وأضافت: “العاملون في الجمارك لا يراعون أننا فنانون أو شيء من هذا ويبدأون في تفتيش كل ما معنا، فلما وصلت إليهم قالوا لي إيه ده حنة؟ عدي يا حنة داحنا بنحبك أوي، وهذه أول مرة يحدث معي ذلك، لأنني دائماً أخضع للتفتيش حتى لو كنت قادمة من أسوان”.

وأردفت زينة بالقول: “فجأة وجدت آخرين ينتظروننا في المطار ويرفعون لافتة “العتاولة”، وقتها تواصلت مع السقا لأنه كان في الطائرة التي تسبقني بساعة، فقال لي اتصلت بك لأن الدنيا مقلوبة في المطار، وهناك جمهور كثيف فكنت أؤهّلك”.

وكشفت زينة عن فتى أحلامها في طفولتها، قائلةً: “لن تصدّقوا… فارس أحلامي هو الكابتن حسن شحاتة”.

مسلسل “العتاولة” هو بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نهى عابدين، فريدة سيف النصر، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، محمد التاجي، مي كساب، ومن تأليف أحمد خالد موسى وإخراج هشام هلال.