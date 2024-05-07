فاجأت الفنانة نسرين طافش متابعيها على تيك توك بتحدٍ غريب خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على المنصة.

وقالت نسرين طافش للداعمين وهي في البث المباشر على التيك توك “ما راح اقولكم على أخبار فنية وكواليس جديدة غير لما يوصل الأسد”.

وأثار هذا التحدي تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي نسرين طافش، حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض.

يُذكر أن نسرين طافش تُشارك في بطولة فيلم “بنقدر ظروفك” الجديد، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية يوم 22 مايو 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نسرين طافش تطلب من متابعيها على التيك توك أسد لأخبارهم عن كواليس أعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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