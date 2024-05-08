"الموضوع خطير".. أول تعليق من ابنة أصالة بعد أنباء انفصال والدتها من فائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت شام الذهبي، ابنة المطربة أصالة، على أنباء انفصال والدتها من الشاعر العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمع الأخيرة مع زوجها.

ونشرت "شام" صورة عبر خاصية "ستوري"، تجمع أصالة وزوجها فائق حسن، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل حسد، والله ما كنت بصدق بالحسد بس شكله موضوع خطير يا الله، ربي يحفظك يا سندنا كلنا يا غالي شو بحبك".

كانت المطربة أصالة حالة من الجدل، حول العلاقة بينها وبين زوجها الشاعر فائق حسن، بعد حذفها كل صورها معه عبر صفحتها في تطبيق "إنستجرام".

وردت الفنانة أصالة على الجدل المثار حول أنباء انفصالها عن زوجها الشاعر فائق حسن، عبر "انستجرام"، وقالت: "يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري، ونور حياتي الحمد لله على سلامتك، الله يديمك عزي وسيدي، ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي، وأصحابي ومتلّ نفسي علي لآخر نفس بحبك".

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