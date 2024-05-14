بعد تعرضها للهجوم.. فيفي عبده ترد على منتقديها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

ردت الفنانة فيفي عبده، على منتقديها بعد تعرضها للهجوم، واتهامها بعدم تضامنها مع القضية الفلسطينية.

ونشرت فيفي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيه وهي ترقص بـ الساحل الشمالي.

وعلقت فيفي عبده: "مساء الفل، ومساء المزاج من الساحل الشمالي، كل صيف وأنتم طيبين، أنا عمري ما رديت على التعليقات خالص، أنا عشان غزة، مفيش حد فاتح صفحته عشان غزة غيري، ليه؟، لأن أنا بحب غزة وبحب فلسطين من صميم قلبي".

وأضافت فيفي: "هل كل الناس اللي بتشتغل بتوقف شغل عشان خاطر مشاكل أي حد

يعمل كدة بس أنت دايما بتفكر عن ناس كويسة ناس بتحبك وتفتري عليا".

يُذكر أن، فيفي عبده غابت عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي، وأطلت قبل يومين على الجمهور في برنامج كلام الناس المعروض على قناة mbc مصر.

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