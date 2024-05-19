شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجمات لبنانيات فى مهرجان موازين بالمغرب أبرزهن هيفاء ونوال الزغبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل مهرجان موازين هذا العام عودة جديدة خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بعد توقف استمر لأكثر من 4 أعوام بسبب انتشار كورونا، وتستقطب هذه الدورة 4 نجمات لبنانيات يشاركن في هذه الدورة هن هيفاء وهبى ونجوى كرم وكارول سماحة ونوال الزغبى.

وتروج كل منهن عن موعد حفلتها في هذا المهرجان الذى يضم نجوم ونجمات كبار من معظم الدول العربية و"الخليج 365" يستعرض موعد حفل كل منهن.



نوال الزغبى نوال الزغبى

هيفاء وهبى

المطربة اللبنانية نوال الزغبى انضمت مؤخرا إلى قائمة النجوم المشاركين في مهرجان موازين بالمغرب حيث إن حفلتها يوم 25 يونيو المقبل، كما تشارك "شمس الأغنية اللبنانية" نجوى كرم في مهرجان موازين وتلتقى الجمهور المغربي في مدينة الرباط ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024، وذلك على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 يونيو؟

وفي يوم 21 يونيو تحيي النجمة أنغام حفلها على منصة النهضة وفي نفس اليوم تحيي المطربة كارول سماحة حفلها على المسرح الوطني محمد الخامس.