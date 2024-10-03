خالد الصاوي بتصريحات جريئة عن حياته الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حواره مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج abtalks، المذاع على “يوتيوب” كشف الفنان خالد الصاوي الكثير من الأسرار عن حياته الخاصة، وعلاقته بالفن وسبب تاخر زواجه وعلاقته بزوجته، مؤكداً أن اكتشافه شغفه بالفن في مرحلة مبكرة أنقذه من الضياع بكل أشكاله.

قال الصاوي: “الفن أنقذني من الجنون والانتحار والإدمان والإلحاد والضياع عمومًا، وعمل طاقة نور خرجتني من إحساس القلق من إني مش متناغم مع الدنيا”.

أضاف: “الفن خلاني أعيش العالم البديل وأحقق فيه حريتي، وكنت أقعد أرسم نفسي وأنا بعمل حاجات ومغامرات نفسي أخوضها، لغاية ما عرفت إن الفن هيبقى شغلي، وإن معنديش رغبة في حاجة غير الفن”.

واصل الصاوي: “في فترة معينة الممنوعات أخذتني أكثر مما ينبغي، وفجأة لقيت قلبي بينط برا صدري بطريقة بتقول إني هموت حالًا، ومشكلتي الكبيرة ساعتها إني مش عايز أموت وفي فضيحة أمي لن تتحملها، عايز ألم البلاوي وأموت على نضيف لكن مش قادر أعمل حاجة”.

استكمل: “دخلت السرير بالعافية، ولمدة أربع ساعات قلبي مش بيهدا ومش قادر أعمل حاجة، وفي الآخر لجأت لربنا وقلت سبحانك أرجوك أنقذني وأنا هغير حياتي، ومش هحط نفسي في الوضع المهين ده تاني، ومن باب الاحتياط خدني بس بلاش الفضيحة”.

تابع: “بعد دقيقة بالضبط غفوت أربع دقائق وقمت كأني نمت 8 ساعات، ولميت الحاجة وحرقت اللي حرقته ورميت حاجات في التواليت، وصليت ونمت شوية وقمت لعبت رياضة”.

أوضح خالد الصاوي أن تلك الفترة كانت من الفترات الصعبة التي مر بها قائلًا: “كانت أصعب لحظة، وكان عندي ظروف شخصية وعائلية ومهنية مش تمام، والحقيقة أنا السبب الأول، وأهم حاجة الواحد يواجه نفسه ويعترف بالخطأ”.

وعن سبب عدم زواجه في مرحلة مبكرة، أكد أن التناغم في حياته الزوجية يعود بالدرجة الأكبر إلى المجهودات التي بذلتها زوجته، قائلاً: “أنا تزوجت متأخر عشان قابلت الست اللي كنت مستنيها، وخطبت قبلها ثلاث مرات كل خطوبة شهرين تلاتة”.

أضاف: “أنا مش مريح شوية، وعايز أقعد لوحدي وأعرف أستمتع لوحدي، وده في المعيشة المشتركة مش صح، ومراتي أحسن ست في العالم بالنسبة لي”.

وعن علاقته بزوجته قال الصاوي: “مي مراتي هي بنتي وأمي الصغيرة أحيانًا، وهي شخصية نادرة كأنها خالد معدل على نضيف”.

وردًا على سؤال كيف استمر زواجهما لمدة 12 سنة، قال خالد الصاوي: “مراتي قامت بالجهد الأكبر في الحفاظ على البيت، والأمان والسكينة اللي حصلت كانت بسببها، رغم إن فرق السن حوالي 20 سنة”.