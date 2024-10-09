سلمى أبو ضيف أنيقة وزينة بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

زينة

ظهرت الفنانة زينة، بإطلالة كاجوال ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

لاميتا فرنجية

نشرت لاميتا فرنجية أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض.

نداء شرارة

ظهرت الفنانة نداء شرارة من داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، و حازت على تفاعل المتابعين.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي برفقة نجوم الفن، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بجمبسوت ملون.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، صورًا له من حفله الأخير بجامعة فاروس بالأسكندرية، ونشر الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، صورة لها بالأبيض والأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

مروة عبد المنعم

ظهرت الفنانة مروة عبد المنعم بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".