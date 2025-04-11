شكرا لقرائتكم خبر عن "ابنتى العزيزة" فيلم ظهر فيه والد ياسمين عبد العزيز مع رشدى أباظة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الظاهر أن حب النجمة ياسمين عبد العزيز للفن لم يأتى من فراغ، بل هو أمر متوارث لديها، حيث قام شقيقها الفنان وائل عبد العزيز بنشر فيديو قديم من فيلم "ابنتي العزيزة" من بطولة رشدى أباظة ونجاة، وكشف ظهور والده فى إحدى لقطات الفيلم، والذى ينتمى لحقبة زاخرة بالكلاسيكيات التى شكلت وجدان السينما المصرية، ولعل تلك الروح الفنية قد تسربت إلى ياسمين منذ الطفلولة إلى أن أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها.

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز قدمت خلال المارثون الرمضاني مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

