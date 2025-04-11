شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن سعيد موهبة شابة بدرجة دكتورة أبدعت فى 3 مسلسلات بموسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته الفنانة الشابة فاتن سعيد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ظهورها خلال ماراثون دراما رمضان 2025 بـ3 مسلسلات مختلفة، وحصدت إشادات واسعة من الجمهور عن كل دور على حدة.

كما تصدرت فاتن سعيد تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورها أمس فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، وحديثها عن دور "فاتن" فى مسلسل قهوة المحطة وتعاونها مع الفنان أحمد غزى.

حيث أشارت فاتن سعيد إلى أن موافقتها على الدور جاءت من خلال إعجابها الشديد بشخصية مؤمن التى يقدمها غزى خلال الأحداث، موضحة أنها انتقلت من دمياط إلى القاهرة بسبب حبها الشديد للتمثيل، وبعد دخولها كلية طب قصر العينى التحقت بمسرح الجامعة، وهناك تعرف عليها المخرج السورى الليث حجو، وأسند إليها أول دور، لتبدأ رحلتها الخاصة فى عالم الفن والتمثيل، وبعيدا عن الطب.

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن فاتن سعيد شاركت فى موسم رمضان الماضى بجانب مسلسل قهوة المحطة فى مسلسلى: ظلم المصطبة، إذ جسدت دور الأخت الصغرى للفنانة ريهام عبد الغفور، كما شاركت فى مسلسل لام شمسية، مع الفنانة أمينة خليل وأحمد السعدنى.



فاتن سعيد وأحمد غزي



فاتن سعيد والمخرج إسلام خيري