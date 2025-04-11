شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ألبوم محمد فؤاد الجديد 2025.. اعرف صناع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد فؤاد لطرح ألبومه الجديد لعام 2025، والذى يضم نخبة من أبرز صناع الموسيقى فى الوطن العربى، ما ينذر بعودة قوية ومميزة له إلى الساحة الغنائية.

ويشارك في كتابة أغاني الألبوم عدد من كبار الشعراء، من بينهم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أسامة محرز، محمد حمدي، ومنة القيعي.

أما الألحان، فقد حملت توقيع أسماء لامعة مثل: وليد سعد، رامي جمال، عزيز الشافعي، فارس فهمي، مدين، ومصطفى العسال.

وتولى توزيع الموسيقى مجموعة من أبرز الموزعين: نادر حمدي، توما، أحمد إبراهيم، وكريم عبد الوهاب، بينما أشرف على الهندسة الصوتية كل من: طارق مدكور، أمير محروس، وياسر أنور.

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.