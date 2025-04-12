فرقة أدونيس تطرح ألبومها السابع "وديان"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفرقة اللبنانية أدونيس أجدد ألبوماتها الغنائية بعنوان "وديان" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

يضم الألبوم 12 أغنية، تحمل كل منها قصة مستقلة، تتقاطع جميعها حول مواضيع الحياة والبقاء والإرث وطول العمر.

جاءت الأغاني مصحوبة بهوية بصرية لافتة، تظهر خلالها أعضاء الفرقة بشكل تماثيل فضية هائمة في وديان ثلاثية الأبعاد.

من أبرز أغنيات الألبوم: "يكسرني"، و"كل تسمعني"، و"أبطال"، بالإضافة العمل المؤثر "ما أعرفها" الذي صُوّر على شكل فيديو كليب داخل غرفة مراقبة، تحت عدسة المخرج إيلي سلامة، والذي يسرد قصة علاقة تنتهي بمحاولة فاشلة لمحو الذاكرة.

