كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك

التقى معالي رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، بالسيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش زيارته إلى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث عُقد اللقاء بمكتب نائب الأمين العام في مقر المنظمة الدولية بنيويورك .

قدّم معالي رئيس الوزراء خلال اللقاء تنويرًا شاملًا حول مبادرة حكومة السودان للسلام، وأشار إلى أن قيادة البلاد وحكومة الأمل المدنية تسعى لتحقيق السلام في ربوع البلاد وأن عام 2026 سيكون عام السلام بالسودان.

وطلب معاليه من الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ اجراءات إيجابية لدعم وتنفيذ مبادرة سلام حكومة السودان التي عرضت بالأمس أمام مجلس الأمن بالاسم المتحدة.

واكد على الاستعداد التام لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنين وتقدم بالشكر لكل المبادرات التي تجري لتحقيق السلام بالسودان .

وشدد معاليه على ان تضطلع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالدور المنوط بهما في دعم مبادرة حكومة السودان للسلام وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، كما أكد أن عدم دعم هذه المبادرة هو خرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

من جانبها عبرت نائب الامين العام للأمم المتحدة عن أهمية التعاون المشترك بين السودان والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز الشراكة بما يخدم جهود السلام والاستقرار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الانسانية واستقطاب الدعم وتحقيق السلام.

واكدت على أهمية تسهيل المساعدات الإنسانية، وأشارت الى دعم جهود السلام وأهمية تعاون السودان مع المؤسسات الأفريقية (الايقاد والاتحاد الافريقي) لدفع عملية السلام والاستقرار.

أشاد معالي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الشأن السوداني، وبالإنجازات التي حققتها في هذا الإطار، مؤكدًا حرص حكومة السودان على تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه الأمم المتحدة ومنسوبيها لأداء مهامهم في السودان خلال الفترة القادمة.

كما عبّر عن تقديره لالتزام الأمم المتحدة المتواصل بدعم السودان.

من جانبها، أكدت السيدة أمينة محمد حرص الأمم المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع الحكومة السودانية، ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء من الجانب السوداني كل من سعادة السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم لبعثة السودان لدى الأمم المتحدة، سعادة السفير محمد عبد الله إدريس، سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيد نزار عبد الله محمد، مستشار رئيس الوزراء، سعادة السفير أبو زيد شمس الدين، نائب المندوب الدائم لبعثة السودان لدى الأمم المتحدة والسكرتير الثاني ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السيدة هبة جعفر أبوحاج.

سونا