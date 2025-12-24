السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م

في خطوة طال انتظارها، أعلنت سفارة جمهورية السودان بالعاصمة السعودية الرياض الثلاثاء عن فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م، مخصّص للمواطنين والمقيمين السودانيين في المنطقة الشرقية، في انفراجة تعليمية مهمة لأبناء الجالية.

وأوضحت السفارة أن هذه الموافقة جاءت استجابة مباشرة لطلبها الرسمي المرفوع إلى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب الالتماس الذي تقدمت به لجنة الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية، في تنسيق يعكس حرصًا مشتركًا على مستقبل الطلاب السودانيين بالخارج.

وأعربت السفارة عن أملها في أن تمثل هذه الخطوة بداية انطلاقة حقيقية نحو فتح مراكز إضافية لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية السودانية، بما يخفف معاناة الأسر ويضمن استقرار المسار التعليمي للطلاب في مختلف مدن ومحافظات المملكة.