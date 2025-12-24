شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, مقطع فيديو من حفل زواج أحيته مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة, وذلك عبر حسابها على فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر حرص السودانيون, على نقل عاداتهم الأصيلة معهم إلى الخارج, حيث قام العريس بجلد أصدقائه كما تجرى العادة عند عدد كبير من القبائل بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

