محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا

أحرز منتخب الجزائر أسرع أهداف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة في المغرب، حتى الآن.

وافتتح النجم المخضرم رياض محرز التسجيل لمنتخب الجزائر بعد مرور 81 ثانية فقط من انطلاق لقاء الفريق ضد منتخب السودان اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ومن هجمة مرتدة سريعة، أرسل بغداد بونجاح تمريرة أمامية إلى محمد الأمين عمورة الذي مرر كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى هشام بوداوي الذي وضعها “بعقب القدم” لمحرز الذي سدد مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يمين منجد النيل، حارس مرمى منتخب السودان، داخل الشباك.

ويحمل هذا الهدف الرقم 25 في النسخة الحالية للبطولة، علما بأنه سابع أهداف محرز في أمم أفريقيا، ليكسر صيامه التهديفي في المسابقة، منذ هدفه التاريخي في شباك نيجيريا بالدور قبل النهائي لأمم أفريقيا 2019 في مصر.

ويسعى منتخب الجزائر، الفائز باللقب عامي 1990 و2019، للصعود للأدوار الإقصائية في أمم أفريقيا، بعدما ودع النسختين الماضيتين بالكاميرون وكوت ديفوار عامي 2021 و2023 على الترتيب، من مرحلة المجموعات.

يشار إلى أن المجموعة تضم أيضا منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

الجزيرة