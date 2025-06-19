براد بيت يعود بـF1: The Movie: دراما رياضية مرتقبة في صيف 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود النجم العالمي براد بيت إلى الشاشة الكبيرة بفيلم رياضي درامي مرتقب بعنوان “F1: The Movie”، تدور أحداثه في عالم سباقات الفورمولا 1، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة في صيف 2025.

إنتاج ضخم وتعاون مع الفورمولا 1

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينسكي، مخرج Top Gun: Maverick، وتأليف إيرين كروغر، وقد تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وبمساهمة من بطل العالم في الفورمولا 1 لويس هاملتون كمنتج تنفيذي ومستشار تقني، لضمان دقة تصوير السباقات وواقعية التفاصيل.

يشارك في البطولة إلى جانب براد بيت كل من: دامسون إدريس، كيري كوندون، خافيير بارديم، توبياس مينزيس، كيم بودنيا، وشيا ويغهام.

قصة الفيلم

تدور أحداث “F1” حول شخصية سوني هايز (براد بيت)، سائق فورمولا 1 سابق يعود إلى الساحة بعد سنوات من الغياب، حين يتلقى عرضًا من صديقه القديم روبين (خافيير بارديم)، مالك فريق “أبيكس غراند بري”، لتدريب سائق شاب واعد. يجمع الفيلم بين الخبرة والطموح، في قصة مشوّقة مشحونة بالتحديات والصراعات على حلبات السباق العالمية.

تصوير عالمي وتدريبات واقعية

خضع كل من براد بيت ودامسون إدريس لتدريبات مكثفة على سيارات فورمولا 2 وفورمولا 3 في حلبة بول ريكار بفرنسا، وتم تصوير مشاهد الفيلم في أبرز حلبات العالم، مثل: المجر، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، اليابان، المكسيك، لاس فيغاس، أبوظبي، وسباق “دايتونا 24 ساعة”.

واستخدم فريق الإنتاج سيارة معدّلة من فورمولا 2 صممها فريق مرسيدس-آيه إم جي خصيصًا للفيلم، لتوفير مشاهد حقيقية تُضاهي أجواء السباقات الواقعية.

موسيقى تصويرية مميزة

يتولى الموسيقار العالمي هانز زيمر تأليف الموسيقى التصويرية، في ثاني تعاون له مع كوزينسكي بعد Top Gun: Maverick. كما يضم ألبوم الفيلم أغانٍ حصرية لنجوم عالميين أبرزهم دوجا كات، دون توليفر، وروزي من فرقة Blackpink.

ميزانية ضخمة وجدل إعلامي

أثار الفيلم جدلاً واسعاً بسبب ميزانيته الضخمة، والتي قُدّرت في تقارير مبدئية بـ300 مليون دولار. لكن المنتج جيري بروكهيمر والمخرج كوزينسكي نفيا الرقم، مؤكدين أن الرعايات خفّضت التكلفة إلى نحو 200 مليون دولار، ما يجعله من أغلى الأفلام الرياضية في التاريخ.

موعد العرض

سيُعرض فيلم F1: The Movie بتقنية IMAX في دور السينما في الشرق الأوسط يوم 26 يونيو 2025، وفي الولايات المتحدة وكندا يوم 27 يونيو 2025، قبل أيام من سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1. وسيتاح لاحقًا عبر منصة Apple TV+ التي تمتلك حقوق البث الرقمي.

هذا الفيلم المرتقب يجمع بين الإثارة الرياضية، والتقنية السينمائية المتقدمة، وقصص الطموح والعودة، في عمل يُتوقع أن يكون من أبرز محطات صيف 2025 السينمائي.