من القطيعة إلى القضاء… لماذا رفع ابن بريجيت باردو دعوى ضدّها؟

دبي - فريق التحرير: قطعت النّجمة الفرنسيّة الرّاحلة بريجيت باردو وعدًا أخيرًا لابنها نيكولا ـ جاك شارييه الّذي عاشت معه قطيعة طويلة، قبل وفاتها، وذلك بعد تصريحات سابقة لها أثارت جدلًا واسعًا، قالت فيها إنّها كانت تفضّل «أن تلد كلبًا» على أن تصبح أمًّا.

باردو، التي عُرفت عالميًّا كرمزٍ سينمائيّ في ستّينات القرن الماضي قبل أن تكرّس حياتها لاحقًا للدّفاع عن حقوق الحيوانات، توفّيت عن عمر ناهز الواحد والثّلاثين عامًا بعد فترة من دخولها المستشفى في مدينة تولون.

وأنجبت بريجيت ابنها الوحيد نيكولا ـ جاك عام ١٩٦٠ بعد زواجها من الممثّل جاك شارييه الّذي شاركها بطولة فيلم “بابيت تذهب إلى الحرب”. وفي تلك المرحلة، وصفت حملها بأنّه «أكبر مأساة» في حياتها، مؤكّدة أنّها لم تتقبّل يومًا فكرة الأمومة.

وكتبت في مذكّراتها: “كنت أنظر إلى بطني النّحيل والمسطّح في المرآة كما لو أنّه صديق عزيز كنت على وشك أن أغلق عليه غطاء تابوت”.

وبعد طلاقها من جاك شارييه عام ١٩٦٢، انقطعت العلاقة بينها وبين ابنها لعقود، بسبب تصريحاتها القاسية بحقه. وفي وقت لاحق، لجأ نيكولا إلى القضاء، رافعًا دعوى ضدّ والدته بتهمة التشهير وعدم دفع النّفقة.

إلّا أنّ باردو بدت، في السّنوات الأخيرة من حياتها، وكأنّها غيّرت نبرتها في الحديث عن الخلاف مع ابنها، وقالت في مقابلة مع مجلّة Paris Match نُشرت في يونيو/حزيران ٢٠٢٤: “وعدتُ نيكولا بأنّني لن أتحدّث عنه مجددًا في مقابلاتي”.

وبينما ظلّ اسم بريجيت باردو وزوجها السّابق حاضرَين في دائرة الأضواء، اختار نيكولا حياة بعيدة عن الإعلام. وهو اليوم، في سنّ الخامسة والستّين، رجل أعمال، عُرف بتأسيس علامة تجاريّة للأطفال تحمل اسم Choupette، بالشّراكة مع زوجته، عارضة الأزياء النّرويجية آن ـ لاين بيركان.

ورُزق الزّوجان ابنتَين، ثيا وآنا، قبل أن يصبحا جدّين لثلاثة أطفال.

وفي مقابلة أخرى مع مجلّة Le Point العام الماضي، كشفت بريجيت باردو أنّ لديها حفيدتَين وثلاثة أبناء أحفاد، قائلة: “نعم، أنا الجدّة الكبرى لثلاثة أطفال نرويجيين صغار لا يتحدّثون الفرنسية، ونادرًا ما أراهم”.