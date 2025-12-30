اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن علي النعيمي

0 نشر
0 تبليغ

حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن علي النعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له، الشيخ عبدالرحمن بن علي بن راشد النعيمي.

وأعرب سموّهما، لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الرميلة بعجمان، عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا