بيونسيه تودّع العام بإنجاز ماليّ لافت… فكم بلغت ثروتها؟

دبي - فريق التحرير: ووفقًا لمجلة «فوربس»، وصلت النّجمة العالميّة البالغة من العمر أربعة وأربعين عامًا إلى نادي المليارديرات بعد سلسلة من النّجاحات والفرص الكبيرة التي حقّقتها عقب إصدار ألبومها Cowboy Carter، بما في ذلك فرص تجاريّة جديدة، وجولتها العالميّة التي تصدّرت قائمة الأعلى إيرادًا خلال العام، إلى جانب مشاريع أخرى مرتقبة في عام ٢٠٢٥.

وأشارت المجلة إلى أنّ بيونسيه حقّقت وحدها أرباحًا تُقدَّر بـ١٤٨ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٥ فقط، بعدما كان آخر تقدير لثروتها الصّافية يبلغ نحو ٧٨٠ مليون دولار.

وبهذا الإنجاز، تنضمّ بيونسيه إلى قائمة متنامية من مشاهير العالم الّذين تخطّت ثرواتهم عتبة المليار دولار، من بينهم زوجها جاي-زي، تايلور سويفت، ريهانا، كيم كردشيان، بيتر جاكسون، مايكل جوردن، جورج لوكاس، أوبرا وينفري وغيرهم.