شكرا لقرائتكم خبر عن سعد هندواى: الابتزاز العاطفى ليس فى حسابات مسلسل فات الميعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج سعد هنداوى، خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع إنه حرص على تقديم صورة واقعية أقرب للحقيقة، وهو قرار منذ بداية التحضير للمسلسل وهو اتفاقه مع مدير التصوير زكى عارف بأن المسلسل لا يكون شبه الإعلانات أو الفيديو كليب.

وأضاف سعد هنداوى أن حرص على أن الجمهور يرى عيون الممثلين وتمثيلهم ويشعر بمشاعرهم، لأنه الاظلام ليس هدفا بالنسبة له.

وأكمل سعد هنداوى أن مشهد موت عفاف والدة بسمة كان صعب وأنه إذا كان يستطيع ألا يذهب للتصوير في هذا اليوم لفعلها، وأنه كان لديه قرار بعدم ابتزاز مشاعر الجمهور وهو ما جعله لا يصور شخصية عفاف وقت الوفاة بمشاهد قريبة من وجهها.

وأضاف سعد هنداوى أن مشهد موت المسيري كان مختلف وكان مشهد شاعري لأنه رجل عصامي واختيار موته في المطبعة وسط ناسه منطقى، مشيرا إلى أن البداية كانت من النص وهو أن يموت فى وسط عالمه وكأن عينيه تودع المكان والناس.

وكان الفنان أحمد مجدي، قد قال خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع، إنه حضّر جيدا للمسلسل، وكان من أهم النقاط الحاسمة في صناعة العمل، هو أن هناك تاريخا للشخصية فريق الكتابة قدمه لكل شخصية، وهو أمر لا يحدث كثيرا، فتاريخ الشخصية جعله يعرف جيدا شكل تربية وطفولة مسعد، وتأثير تلك التربية عليه، وهو تسهيل لأصعب شيء في بناء الشخصية، وأول خطوة جعلته يشعر بأنه أمام عمل جاد.

وأضاف أحمد مجدى أن المنتج إبراهيم حمودة والمخرج سعد هنداوي حرصا على أن يكونا متواجدين معه وقت قص شعره ليتناسب مع الشخصية، وهو ما جعله يشعر بالجدية، مؤكدا أن أمانة صناع العمل وصدقهم وإخلاص كل العاملين ساعده في تقديم العمل بنجاح.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم.

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات

وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.