رغم سوء حالته الصحية فرانسيس فورد كوبولا يحرص على حضور مهرجان فينيسيا السينمائي.. ماذا به؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 أغسطس 2025 11:13 مساءً - تألق اليوم على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 82 نخبة كبيرة من أشهر وأبرز نجوم العالم، لحضور فعاليات اليوم الأول من المهرجان الذي تم فيه تكريم المخرج الألماني المخضرم فيرنر هيرتزوغ بالأسد الذهبي عن مسيرته المهنية، تلاه عرض فيلم الإفتتاح La Grazia.

هل يعاني فرانسيس كوبولا من مرضٍ ما؟

سلم المخرج الأمريكي الإيطالي المخضرم فرانسيس فورد كوبولا جائزة إنجاز العمر للمخرج الإيطالي فيرنر هيرتزوغ، وقبل دخول قاعة الحفل تواجدا سوياً على السجادة الحمرا والتقطا سوياً الصور الفوتوغرافية. ولكن كان من الملاحظ أن كوبولا يعاني من حالة صحية سيئة، وهو ما ظهر في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث كان يمشي مستنداً على هرتزوغ من ناحية الذي كان يمكسك بيده اليسرى، بينما كان يمسكه من يده اليمنى سيدة. وبدا عليه وهو يسير عارجاً.. فهل يعاني من مرضٍ ما؟

وفقاً لموقع The Guardian، فقد خضع فرانسيس فورد كوبولا، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، لإجراءٍ طبي غير طارئ في روما، وفقًا لممثله، الذي نفى تقارير سابقة أفادت بإصابته باضطراب بسيط في نظم القلب.

وقال الممثل ردًا على تقارير إعلامية إيطالية أفادت بدخول المخرج المستشفى: "خضع السيد كوبولا لإجراء طبي مُجدول مع الدكتور أندريا ناتالي، طبيبه لأكثر من 30 عامًا، وهو الآن يستريح جيدًا"، مضيفًا: "كل شيء على ما يرام".

ونشر كوبولا نفسه رسالة على إنستغرام بعد ذلك، كتب فيها لمتابعيه: "دادا (كما يُناديني أطفالي) بخير، أغتنم فرصة وجودي في روما لإجراء عملية تحديث للرجفان الأذيني التي أجريتها قبل 30 عامًا مع مخترعها، الطبيب الإيطالي العظيم - الدكتور أندريا ناتالي! أنا بخير!"

ومن الجدير بالذكر أن الرجفان الأذيني هو اختلال في نظم القلب، ويكون غالبًا عبارة عن سرعة شديدة في ضربات القلب، وفقاً لـ Mayo Clinic.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن كوبولا أجرى عملية جراحية تتعلق بمشاكل في القلب كانت مقررة منذ فترة طويلة، ومع ذلك، نفى ممثله هذه التقارير ووصفها بأنها "غير صحيحة".

فرانسيس كوبولا يمنح هينر هرتزوغ الأسد الذهبي

شهد حفل افتتاح الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذي أُقيم مساء اليوم لحظة استثنائية، حيث قدّم المخرج الأمريكي الكبير فرانسيس فورد كوبولا جائزة الأسد الذهبي إلى المخرج الألماني الرائد فيرنر هرتزوغ، تكريمًا عن مجمل أعماله، واصفًا إياه بأنه "ظاهرة غير محدودة تعمل في كل زاوية من زوايا السينما".

فرانسيس فورد كوبولا: الاحتفاء بوجوده أكثر من تكريمه

استهل المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا كلمته قائلاً: "أتيت إلى هنا لأمدح فيرنر هرتزوغ، لكن مجرد المديح لا يكفي، يجب أن نحتفل بحقيقة أن شخصًا مثله يمكن أن يوجد بالفعل"، وأشار خلال كلمته إلى أعمال هرتزوغ البارزة مثل Aguirre, the Wrath of God"، "Fitzcarraldo مؤكدًا بأن تلك الأفلام "كلها فريدة ومختلفة تمامًا عن بعضها، ورائعة في حد ذاتها".

كما أضاف المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا: "هو لا يملأ صفحات الموسوعات فقط، بل هو موسوعة بحد ذاته، وإن كان لفيرنر حدود فأنا لا أعرف ما هي"، وختم كلمته قائلًا: "حياة فيرنر ووجوده ذاته يمثلان تحديًا للجميع حاولوا أن تتفوقوا عليه إن استطعتم وكلنا نتساءل حقًا إن كان أحد سيستطيع".

