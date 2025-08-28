 أحلام تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

أحلام : احتاج إلى راحة لمدة أسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 01:10 مساءً - طمأنتجمهورها على وضعها الصحي بعد إجراء سلسلة من الفحوصات الطبية، وذلك رداً على تهنئة الشاعرة نجلا المحيا لها عبر منصة "إكس".وكانت الشاعرة نجلا المحيا قد نشرت تدوينة قالت فيها: "ألف سلامة عليك، ما تشوفين شر حبيبتي أم فاهد الغالية.. ربي يشفيك ويعافيك والحمدلله على سلامتك".وردت أحلام الشامسي على تدوينتها مؤكدة من خلالها بأنها أنهت كافة الفحوصات والتحاليل الطبية في أحد المستشفيات بالإمارات، ونوهت على أنها تحتاج لفترة راحة تمتد لأسبوع تقريباً، لتستعيد نشاطها بالكامل، قائلة: "يا روحي يا نجلا، الله لايبين غلاك، أبشرك انهيت كل التحاليل البارح وطمنوني، شكراً لهم مستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، عملت كل التحاليل والفحوصات أحتاج راحة وأسبوع بإذن الله بالكتير وأكون بإذن الله احسن، أحبك".وأحيتالحفل الختامي للدورة التاسعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي مساء الخميس الماضي، وسط حضور جماهيري كبير عبر عن مدى اشتياقه لها.وأعربت أحلام عن سعادتها البالغة بنجاح الحفل والذي شهد عودتها إلى جمهورها التونسي في هذا المهرجان الكبير، بعد غياب دام نحو 28 عامًا تقريبًا.نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو توثيقيًا لحفلها في مهرجان قرطاج، تضمن شهادات بعض الحضور من الجماهير، والذين أعربوا عن سعادتهم لرؤيتها في المهرجان بعد تلك المدة الطويلة للغياب، حيث قالت واحدة من الجمهور، على هامش الحفل: "جينا عشان أحلام، حتى نفرح بها في تونس، بقالنا سنوات نستناها، وإنّ شاء الله تعوضها كل سنة.. فرحانة كتير لحضوري حفل أحلام، حفل حلو جدًا".



