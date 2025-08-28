"Jay Kelly"… جورج كلوني وآدم ساندلر يجتمعان في عرض عالمي أول بمهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 01:10 مساءً - تتجه أنظار عشاق السينما العالمية إلى مدينة البندقية في 28 أغسطس 2025، حيث يشهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82 العرض العالمي الأول لفيلم "Jay Kelly" للمخرج الأميركي نواه بومباخ. الفيلم الذي يُعرض ضمن المسابقة الرسمية، ويتنافس على جائزة الأسد الذهبي المرموقة، في حدث يضعه مباشرة في دائرة الضوء كأحد أبرز المرشحين لموسم الجوائز المقبل.

نجوم الفيلم سيظهرون أولا رفقة المخرج نواه بومباخ في مؤتمر صحفي يعقد الساعة 3.30 بتوقيت جدة، وبعدها بتألقون على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

القصة والسياق: أزمة وجودية في رحلة أوروبية

يقدم الفيلم مزيجًا بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّمًا معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

جورج كلوني وآدم ساندلر: لقاء غير متوقع

يأتي "Jay Kelly" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه آدم ساندلر في فيلمه الكوميدي "Happy Gilmore 2" (يوليو 2025)، لكنه هنا يبتعد عن الكوميديا الخفيفة ليخوض غمار أداء درامي معقّد. من جهته، يقدم جورج كلوني—الحائز على جائزتي أوسكار—واحدًا من أكثر أدواره تعبيرا عن الضعف والصدق، مجسدًا نجمًا يواجه قسوة التقدم في العمر وانحسار بريق النجومية.

في مقابلة صحفية قال كلوني: "أدوار مثل جاي كيلي نادرة في هذه المرحلة من مسيرتي. إنها فرصة لمواجهة ذاتي كفنان في سن الرابعة والستين"، مضيفًا أن الفيلم يعكس تحولات شخصية ومهنية يعيشها فعلًا. كما أشاد بأداء ساندلر، مؤكدًا أن العمل يكشف عن جانب درامي "جميل وصادق" من موهبته، بعيدًا عن الصورة النمطية الكوميدية التي ارتبط بها: "هذا الفيلم، أكثر من أي عمل آخر قام به آدم، يظهر مدى روعته كممثل مؤثر وصادق."

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏مجلة الخليج 365‏ (@‏sayidaty‏)‏

إخراج وبناء فني: بصمة نواه بومباخ

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، المرشح للأوسكار وصاحب أعمال بارزة مثل "Marriage Story" و*"White Noise"*. السيناريو كُتب بالتعاون مع الممثلة البريطانية إيميلي مورتمر، في أولى تجاربها ككاتبة سينمائية. هذا التعاون أضفى على النص حساسية إنسانية خاصة، توازن بين واقعية المواقف وتوترها العاطفي.

بجانب كلوني وساندلر، يشارك في البطولة لورا ديرن (بدور الوكيلة الإعلامية لجاي كيلي)، بيلي كرودَب (صديق قديم من عالم التمثيل)، رايلي كيو وغريس إدواردز (في دور ابنتي جاي كيلي). كما يضم الفيلم قائمة واسعة من الأسماء اللامعة: باتريك ويلسون، جيم برودبنت، إيسلا فيشر، إيف هيوسون، لويـس بارتريدج، ستايسي كيتش، ليني هنري، ألبا رورفاخر، جوش هاميلتون، غريتا جيرويغ (زوجة بومباخ وشريكته في Barbie)، إلى جانب مورتمر نفسها.

على المستوى البصري، تولى إدارة التصوير لينوس ساندغرن (الحائز على أوسكار عن "La La Land"). وقد استخدم تقنيات مبتكرة تعتمد على المزج بين المشاهد الواقعية والذكريات عبر ديكورات عملية، مما يمنح الفيلم طابعًا بصريًا يعكس التداخل بين الحاضر والماضي، الواقع والخيال.

قد ترغبين في معرفة أبرز النجوم والنجمات المنتظر حضورهم على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

فينيسيا وموسم الجوائز: جورج كلوني يبحث عن ثالث جائزة أوسكار

اختيار مهرجان فينيسيا venice film festival كمنصة للإطلاق العالمي لعروض فيلم "Jay Kelly" ليس صدفة؛ فالمهرجان العريق طالما كان بوابة رئيسية للأفلام التي تصنع التاريخ في موسم الجوائز وخاصة الأوسكار، مثل "Brokeback Mountain" (2005) و"Joker" (2019) و"Poor Things" (2023). بعد عرضه في فينيسيا، ينتقل الفيلم إلى مهرجان نيويورك السينمائي (سبتمبر–أكتوبر 2025)، حيث سيعرض إلى جانب أعمال بارزة مثل "A House of Dynamite" لإدريس إلبا و"Is This Thing On?" لبرادلي كوبر، ما يعزز من مكانته كأحد أبرز عناوين خريف 2025.

الجدول الزمني لعروض فيلم "Jay Kelly"

العرض العالمي الأول: 28 أغسطس 2025 – مهرجان فينيسيا السينمائي (المسابقة الرسمية).

العرض في نيويورك: سبتمبر–أكتوبر 2025 – مهرجان نيويورك السينمائي.

الإصدار السينمائي المحدود: 14 نوفمبر 2025.

العرض على نتفليكس: 5 ديسمبر 2025.

قد ترغبين في معرفة Poor Things يفوز بالأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.. تعرفوا إلى قصته

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».