شراكات ذهبية في مشوار بيتر ميمي وتعاون متجدد مع النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 02:19 مساءً - منذ بداياته وحتى اليوم، استطاع المخرج بيتر ميمي أن يثبت نفسه كأحد أبرز المخرجين على الساحة الفنية في مصر والعالم العربي، ليس فقط بفضل مشاريعه الضخمة وأفكاره السينمائية المختلفة، ولكن أيضاً من خلال استراتيجيته الواضحة في تكرار التعاون مع نجوم بعينهم في العديد من الأعمال الفنية على مستوى الدراما والسينما.
ثم جاء التعاون الرابع بين بيتر ميمي وأمير كرارة في الدراما عبر مسلسل "الاختيار" الجزء الأول، الذي تم عرضه عام 2020 وحظي بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة، أما في السينما، فقد جمعهما فيلما "حرب كرموز" و"كازابلانكا"، اللذان حققا إيرادات ضخمة ونجاحاً تجارياً لافتاً، وفتح الباب لدخول كرارة عالم نجوم شباك السينما المصرية باعتبارهما أول فيلمين يتصدر بطولتهما.
وحتى بعد هذه المرحلة، لم يتردد بيتر ميمي في الاستعانة بأمير كرارة كضيف شرف، وجاء ذلك في فيلمين هما: "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، و"المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، ليؤكد على العلاقة الفنية الوطيدة بينهما حتى بعد اتجاه كل واحد منهما في طريق فني بعيد عن الآخر.
في السينما، جاء التعاون في فيلم "بيت الروبي" الذي جمع بين الكوميديا والدراما العائلية وحقق إيرادات كبيرة، ثم دخل الاثنان مغامرة جديدة من خلال مسلسل "الحشاشين"، وهو عمل تاريخي ضخم يتناول فترة شديدة التعقيد، ليؤكد بيتر أنه لا يخشى الرهان على الأعمال الصعبة، وجاء التعاون الأخير في فيلم "المشروع X" الذي انطلق في دور العرض خلال مايو الماضي.
بداية تعاون بيتر ميمي مع كريم محمود عبد العزيز كانت مع فيلم "موسى" عام 2021، الذي اعتبره البعض تجربة مختلفة في السينما المصرية من حيث الطرح البصري والفكري، تلاه فيلم "من أجل زيكو " الذي قدّم خليطاً من الكوميديا والدراما الاجتماعية، وتقاسمت بطولة الفيلم الفنانة منة شلبي، ثم جاء فيلم "شلبي" بمشاركة روبي الذي أكد نجاح كريم في أدوار متنوعة.
أضاف بيتر ميمي تعاوناً جديداً مع كريم محمود عبد العزيز في السينما عبر فيلم "بيت الروبي"، والذي تصدر بطولته كريم عبد العزيز، وانتقلت ثنائية بيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز إلى الدراما وقدما مسلسل "مملكة الحرير" من 15 حلقة، والذي تم عرضه قبل أسابيع، وحقق نجاحاً لافتاً ودارت أحداثه في أجواء أسطورية خيالية ولاقى نجاحاً كبيراً وقت العرض.
تفاهم وانسجام بين المخرج والممثلالمخرج بيتر ميمي يؤمن أن النجاح لا يأتي صدفة، بل يحتاج إلى معادلة دقيقة قوامها التفاهم والانسجام بين المخرج والممثل، لذلك كلما وجد هذه الكيمياء مع نجم ما، يعيد التجربة معه أكثر من مرة، في السينما والدراما، ليبني ما يشبه المرحلة الفنية المشتركة، ثم ينتقل إلى نجم آخر ليبدأ فصلاً جديداً من رحلته، وحدث ذلك مع ثلاثة نجوم حتى الآن.
مرحلة أمير كرارة... الانطلاقة الكبرىيمكن القول إن أمير كرارة كان أول من شكّل مع بيتر ميمي ثنائياً ناجحاً ومتكرراً، فقد تعاون الاثنان في ما يقرب من ستة أعمال رئيسية، لتصبح تلك الفترة بمثابة الانطلاقة الكبرى للمخرج، حيث قدما سوياً في الدراما، مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة أعوام 2017 و2018 و2019، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق ورسّخ مكانة كرارة في عالم الدراما.
مرحلة كريم عبد العزيز... نحو العمق والدراما التاريخيةبعد انتهاء مشواره مع أمير كرارة، بدأ بيتر ميمي فصلاً جديداً مع نجم من العيار الثقيل هو كريم عبد العزيز، والذي تعاون معه في 5 أعمال متتالية بين الدراما والسينما، حيث كانت البداية مع مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني عام 2021، ثم تلاه الجزء الثالث من العمل نفسه عام 2022، ليقرر الثنائي استغلال الكيمياء بينهما ونقلها في أفلام سينمائية.
مرحلة كريم محمود عبد العزيز... الرهان القديم الجديدأما الشراكة الأبرز والأكثر تنوعاً والمستمرة حالياً، فهي مع كريم محمود عبد العزيز، الذي يبدو أنه أصبح الورقة الرابحة في يد بيتر ميمي، فعدد الأعمال التي جمعتهما يفوق أي تعاون آخر بين المخرج وأي نجم، ولذلك ستكون هذه الثنائية مستمرة في موسم دراما رمضان 2026، بتقديمهما مسلسلاً بعنوان "دهب حر" من تأليف أحمد وائل ويشارك في بطولته سيد رجب.
أدوار شرفية تعزز التعاونوحتى خارج الأعمال التي تصدر كريم محمود عبد العزيز بطولتها، استعان به بيتر في أدوار شرفية بأعمال مثل "المشروع X" و"الاختيار" الجزء الأول، هذا التنوع في الأعمال بين البطولة الكاملة والظهور الخاص يعكس ثقة بيتر ميمي في موهبة كريم محمود عبد العزيز، وإيمانه بقدرته على التنقل بين الكوميديا والدراما والأكشن بسلاسة.
