جورج كلوني ينسحب من مهرجان فينيسيا.. والسبب وعكة صحية غامضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 04:35 مساءً - بعد أن أسعد النجم جورج كلوني جمهوره بتوجهه لفينيسيا رفقة زوجته أمل كلوني للمشاركة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في عرض فيلمه Jay Kelly، اضطر النجم للإنسحاب من فينيسيا وسط مخاوف حول حالته الصحية. وبينما يُقام المؤتمر الصحفي للفيلم بحضور فريق العمل، غاب جورج كلوني.

غياب جورج كلوني عن حفل افتتاح مهرجان فينيسيا

One of the world’s biggest movie stars is feeling under the weather on the eve of his Venice Film Festival world premiere. https://t.co/VomQGA9tdl — The Hollywood Reporter (@THR) August 28, 2025

— The Hollywood Reporter (@THR)

بينما اجتمع النجوم والمشاهير في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الذي انطلقت فعالياته أمس، غاب بشكلٍ ملحوظ النجم جورج كلوني، وأفادت التقارير أنه اضطر لتقليص جدول أعماله في المهرجان بعد مرضه في يوم افتتاحه، حيث أنهى نجم فيلم Jay Kelly للمخرج نواه بومباخ، البالغ من العمر 64 عامًا، مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء فجأةً، وتغيّب عن عشاء خاص مع طاقم العمل والممثلين، وفقًا لصحيفة Hollywood Reporter.

وأفادت مصادر أن كلوني بدأ يشعر بتوعك بعد الظهر، ونُصح بالعودة إلى المنزل والراحة قبل سلسلة من الظهورات المزدحمة المقررة اليوم. ولكن بحسب ما صرح به فريق عمله لـ الخليج 365، فأنه يحتاج قسطاً من الراحة، وسيغيب عن المؤتمر الصحفي لمناقشة فيلمه قبل العرض مساءًا، وكذلك الرد كاربت، ولكنه طمأن الجميع بأنه بخير.

وفي حين لم يُكشف عن طبيعة مرضه، أكد مطلعون أنه ليس خطيرًا. أيضاً أوضحت مصادر مقربة أن الأمر لا يتعدى كونه حالة من الإرهاق الصحي العابر.

Jay Kelly.. مشاركة جورج كلوني بمهرجان فينيسيا

يشارك جورج كلوني بمهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ 82 بفيلم Jay Kelly. يقدم الفيلم مزيجًا بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّمًا معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، ومن المقرر أن تُطلق نتفليكس الفيلم عالميًا في 5 ديسمبر.

