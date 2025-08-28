آدم ساندلر والمشاركة الأولى في تاريخه بمهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 04:35 مساءً - مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، في دورته الـ 82، والتي بدأت فعالياته أمس، وتستمر حتى 6 سبتمبر، يُعد محطة فارقة في المسيرة الفنية للنجم آدم ساندلر، الذي يحضر هذا العام من خلال فيلمه Jay Kelly، المُشارك ضمن المسابقة الرسمية، ولم يُسجل لساندلر قبل 2025 حصد أي جوائز أو المشاركة بمهرجان فينيسيا من قبل.

آدم ساندلر والمشاركة الأولى في مهرجان كان السينمائي 2025

Embed from Getty Images

وصل النجم آدم ساندلر، أمس، إلى البندقية، استعدادًا لحضور فيلمه Jay Kelly، إخراج نوح باومباخ، وبطولة جورج كلوني، والذي يُعرض مساء اليوم ضمن المنافسات، ما يجعل حضور ساندلر في فينيسيا لعام 2025 حدثًا بارزًا في سجلّه المهرجاني.

ويشارك كلوني وساندلر البطولة كل من لورا ديرن، غريتا جيروغ وآخرون، والسيناريو كتابة مشتركة بالتعاون مع إميلي مورتيمر. ما يجعله من أبرز أفلام الافتتاح والمسابقات هذا الموسم.

ويتناول الفيلم قصة ممثل مشهور في منتصف العمر (Jay Kelly) يسافر عبر أوروبا برفقة مديره المخلص (Ron)، والذي يقوم بدوره ساندلر، ليواجه خياراته الحياتية، علاقاته، والإرث الذي سيتركه وراءه، ويطرح الفيلم قضايا مثل الهوية، الشهرة، مواجهة التقدم في العمر، وإعادة اكتشاف الذات بطريقة درامية كوميدية.

بدأ التصوير عام 2024، وشمل مواقع مثل مدينة نيويورك، ولندن، وتوسكانا في إيطاليا. والفيلم يُعرض أولًا فى دور محددة للسينما، ثم يتم بثه في ديسمبر المقبل على منصة نتفلكس عالميًا.

مشاركات ساندلر السابقة في مهرجانات كبرى

Punch-Drunk Love-2002: فيلمه مع بول توماس أندرسون عُرض في مهرجان كان عام 2002 (في المسابقة الرسمية)، وكان علامة تحوّل في مسيرة ساندلر الفنية.

The Meyerowitz Stories-2017: لعب دورًا مهمًا في هذا الفيلم من إخراج نوح باومباخ الذي حظي باهتمام واسع في مهرجان كان.

Uncut Gems -2019: تم عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان تيلورايد السينمائي (Telluride Film Festival) في 30 أغسطس 2019. بعدها عُرض أيضًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) في سبتمبر 2019.

آدم ريتشارد ساندلر

آدم ريتشارد ساندلر، من مواليد 1966، بدأ كمُقدّم برامج كوميدي ونجح عام 1990 عبر Saturday Night Live ثم نقل نجاحه للسينما بأفلام كوميدية شعبية (Happy Gilmore، The Wedding Singer)، ومع ذلك حوّل مساره عبر تعاوناته في أعمال درامية مثل (Punch-Drunk Love، Uncut Gems، Hustle).

وخلال مسيرته الفنية البارزة، فاز بعدة جوائز من MTV Movie Awards وPeople’s Choice Awards عن أفلامه الكوميدية التي حققت نجاحًا تجاريًا كبيرًا مثل Happy Gilmore وThe Waterboy.

وحصل عام 2023 على جائزة تكريمية من جمعية نقاد السينما في نيويورك عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته التي مزجت بين الكوميديا الشعبية والأدوار الدرامية المؤثرة.

