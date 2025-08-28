هذا ما شهده اليوم الأول من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ82

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 05:44 مساءً - انطلقت أمس الدورة الثانية والثمانون من مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2025، في أجواء من التألق الفني؛ حيث شهدت فينيسيا ليلة استثنائية على جزيرة ليدو التي لطالما تُذكرنا بسحر السينما، وسط حضور طاغٍ من أبرز نجوم ونجمات العالم.

وعلى مدار الأيام القادمة، ستقدّم "الخليج 365" يومياً تغطية لأبرز الفعاليات، والبداية في هذا التقرير من حفل الافتتاح الذي شهدناه مساء أمس الأربعاء 27 أغسطس، بحضور نخبة من أبرز وأشهر النجوم والمشاهير وصانعي الترفيه في محفل سينمائي سيتم عرض خلال أيامه عروض سينمائية وحفلات، بالإضافة للمؤتمرات والندوات التي تجمع النجوم بالجمهور والإعلام.

حضور لافت من المنتج السعودي فيصل بالطيور على السجادة الحمراء لمؤسسة البحر الأحمر

فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي من حفل افتتاح مهرجان فينيسيا- صورة خاصة لسيدتي تصوير يوسف بوهوش



حرص المنتج السعودي فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، على المشاركة في هذا الحدث العالمي؛ حيث ظهر بالطيور على السجادة الحمراء للحفل؛ ليسجل حضوره المميز وسط نجوم العالم

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. ريا أبي راشد وكيت بلانشيت أبرز الحضور

كيت بلانشيت خلال مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الثاني والثمانين في البندقية - صورة خاصة لسيدتي تصوير يوسف بوهوش

كما حضر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 82، والمقرر إسدال الستار عنه يوم 6 سبتمبر، نخبة من أبرز وأشهر النجوم والمشاهير وصانعي الترفيه في محفل سينمائي سيتم عرض خلال أيامه عروض سينمائية وحفلات، بالإضافة للمؤتمرات والندوات التي تجمع النجوم بالجمهور والإعلام.

أبرز حضور السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي

كان من أوائل الحضور على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الممثلة الإيطالية إيمانويلا فانيلي مقدمة حفل الإفتتاح والختام، ومدير مهرجان فينيسيا السينمائي ألبرتو باربيرا وزوجته جوليا باربيرا. كما شهدت الرد كاربت أيضاً حضور كبير من النجوم والمشاهير والإعلاميين ومنهم الإعلامية ريا أبي راشد، أعضاء لجنة تحكيم أوريزونتي وهم المخرج السينمائي الإيطالي يوري أنكاراني، المخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، الناقد السينمائي الأرجنتيني والمنسق فرناندو إنريكي خوان ليما، المخرج الأسترالي شانون مورفي، المخرج والكاتب الأمريكي راميل روس، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية؛ ألكسندر باين رئيس لجنة التحكيم، وباقي الأعضاء وهم ستيفان بريزي، ماورا ديلبيرو، كريستيان مونجيو، محمد رسولوف، فرناندا توريس،تشاو تاو.

مَن هي مقدمة حفلي الافتتاح والختام لمهرجان فينيسيا السينمائي الـ82؟

إيمانويلا فانيلي في ليدو فينيسيا (Emanuela Fanelli at Venice Lido). مصدر الصورة: Stefano RELLANDINI / AFP

ومن بين الحضور، النجمة الإيطالية إيمانويلا فانيلي، التي تولت في نسخة المهرجان لهذا العام تقديم حفل الافتتاح على مسرح سالا غراندي، بالإضافة إلى حفل الختام الذي سيُقام يوم السبت 6 سبتمبر، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الرسمية.

ومن خلال هذا الموضوع، سنتعرف بشكلٍ أكبر على النجمة الإيطالية وكيف صنعت مسيرتها الفنية التي أهلتها للوقوف على أضخم منصة سينمائية تحتفل بالأفلام وصناعها ونجومها من خلال تقديمها حفلي الإفتتاح والختام لمهرجان فينيسيا السينمائي.

تكريم المخرج الألماني فيرنر هرتزوغ بجائزة الأسد الذهبي

في لحظة مليئة بالمشاعر والفخر، قدّم المخرج الأمريكي الكبير فرانسيس فورد كوبولا جائزة الأسد الذهبي إلى المخرج الألماني الرائد فيرنر هرتزوغ، تكريماً له من قبل مهرجان فينيسيا السينمائي عن مجمل أعماله، واصفاً إياه بأنه "ظاهرة غير محدودة تعمل في كل زاوية من زوايا السينما".

ويُعد هذا الظهور هو الأول للمخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا منذ خضوعه لعملية في القلب أجراها في روما مطلع الشهر الجاري؛ إذ لاحظنا عليه بعض التعب والإرهاق، إلا أنه حرص على الحضور والتواجد في هذا الحدث الاستثنائي، واحتراماً وتقديراً منه لهذا التكريم في حفل افتتاح مهرجان البندقية

إطلالات النجمات على السجادة الحمراء تخطف عيون الكاميرات

ريا أبي راشد- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



بالطبع كانت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء واحدة من أهم الأحداث التي لفتت الجميع على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي 2025.

وعادة ما يأتي في أذهاننا النجمة كيت بلانشيت Cate Blanchett؛ حيث كانت من أوائل الحاضرين، متألقة في فستان أعادت ارتداءه من قبل، من توقيع أرماني بريفيه.

ويبدو أن أغلب النجمات اتفقن على تصاميم جورجيو آرماني؛ لتكون هي عنوان أناقتهن في اليوم الأول من مهرجان فينيسيا 2025؛ إذ اختارت ريا أبي راشد كذلك فستاناً أنيقاً أسود طويلاً بأنامل المصمم الإيطالي الشهير.

كذلك تألقت العديد من النجمات باللون الأسود، الذي سيطر على مشهد حفل الافتتاح، على سبيل المثال فستان الممثلة بربارا بالفن Barbara Palvin بستايله الجريء، وفالنتينا كاباسي Valentina Cabassi بفستانها الكلاسيكي.

وإن كنتِ ترغبين في معرفة المزيد من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الأول من مهرجان البندقية

تسريحات ومكياج النجمات بلمسات ساحرة تضيء مدينة فينيسيا الساحرة بالجمال

ميريام سيدة Meryem Saida- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



شهدت السجادة الحمراء تنوعاً لافتاً من نجمات مهرجان البندقية لعام 2025، ما بين تسريحات الشعر الرطب والويفي والكعكة، والمكياج النيود الناعم، وآخر يتميز باختيار أحمر الشفاه الفاقع.

لودوفيكا فراسكا Ludovica Frasca- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



على سبيل المثال، اعتمدت لودوفيكا فراسكا Ludovica Frasca تسريحة الكعكة المرفوعة مع مكياج نيود برونزي، فيما تألقت ميريام سيدة بالكيرلي العصري، مع مكياج ناعم يزينه أحمر الشفاه ذو الستايل التسعينياتي.

وفي المقابل لفتنا تسريحة الشعر الرطب من ريا أبي راشد، نسّقت معها مكياجاً، يزينه أحمر الشفاه الفاقع باللون الأحمر الداكن.

وللمزيد من تسريحات نجمات في مهرجان البندقية في حفل الافتتاح

أما مكياج النجمات فقد شكلت السجادة الحمراء كالعادة منصة جمالية تعبق بالأنوثة والجاذبية، حيث أسرت باقة من النجمات العالميات القلوب بصيحات جمالية اعتمدنها في حفل الافتتاح، التي طغت عليها النعومة واللمسات الشبابية بعيداً عن المبالغة والتكلف، من باربرا بالفن إلى كيت بلانشيت.

المجوهرات الضخمة تُزين إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

لفتنا الحضور الطاغي لإطلالات النجمات بالمجوهرات الفخمة، فرأينا عقوداً مرصعة بالألماس مع أحجار كريمة وأقراط بأحجام مختلفة؛ حيث استعرضت النجمات ذوقهن الفخم؛ لتكتمل إطلالالتهن الراقية على السجادة الحمراء.

فقد شاهدنا هايدي كلوم Heidi Klum متألقة بقلادة راقية مرصعة بالألماس ذي الحجم الكبير، ويتدلى منها قطعة كبيرة قطع كمثرى، مع أقراط أذن ضخمة جاءت رائعة مع تسريحة شعرها الأشقر، بينما اختارت ابنتها ليني كلوم Leni Klum عقداً مرصعاً بالألماس الشفاف مع الزمرد الأخضر؛ ليزين فستانها الأسود