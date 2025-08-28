إيما ستون ويورغوس لانثيموس مجدداً في مهرجان فينيسيا.. هل سيمنحهما Bugonia جائزة جديدة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:59 مساءً - تعود النجمة إيما ستون للمشاركة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 82، والذي انطلقت فعالياته أمس 27 أغسطس، وذلك لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها Bugonia، المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، والذي جاء من إخراج المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس.

وعلى مدار مسيرة إيما ستون ويورغوس لانثيموس الفنية، فقد تعاونا في 4 أفلام، 3 منهم شاركوا بمهرجان فينيسيا السينمائي وهم The Favourite عام 2018، Poor Things عام 2023، وBugonia نسخة هذا العام 2025. ويبقى فيلم Kinds of Kindness لعام 2024، هو التعاون الثالث بينهما الذي لم يشارك في مهرجان فينيسيا بل شارك في مهرجان كان.

هل سيأخذ Bugonia نفس حظ Poor Things وThe Favourite؟

يجمع Bugonia وPoor Things وThe Favourite بعض العوامل المشتركة، فكما تم عرض Poor Things وThe Favourite لأول مرة في مهرجان فينيسيا، سيتم عرض Bugonia لأول مرة في فينيسيا اليوم 28 أغسطس- ثاني أيام المهرجان.

العامل الآخر الذي يجمع الأفلام الثلاثة هو ثنائية إيما ستون والمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس للمرة الرابعة؛ حيث تعاونا أول مرة في فيلم The Favourite الذي حصل على جائزتين رئيسيتين في مهرجان فينيسيا السينمائي 2018، وهما جائزة لجنة التحكيم الكبرى التي تسلمها يورغوس لانثيموس، بينما فازت أوليفيا كولمان بجائزة فولبي لأفضل ممثلة، كما رُشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار وجائزة واحدة كانت من نصيب أوليفيا كولمان أفضل ممثلة.

وجاء تعاونهما الثاني في فيلم Poor Things، الذي كانت نتيجته تحفة فنية، لذلك كان الأسد الذهبي أفضل فيلم من نصيبه في مهرجان فينيسيا 2023.

Poor Things أيضاً حصل على العديد من الجوائز السينمائية المرموقة؛ حيث حصدت النجمة إيما ستون جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز بافتا بدورته الـ77 لعام 2024، عن دورها في الفيلم، كما حصدت جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 96. وفي حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم كوميدي.

قصة فيلم The favourite

تدور أحداث الفيلم في بدايات القرن الثامن عشر، حول الملكة آن، ملكة إنجلترا، التي تُصاب بمرضٍ ما، بينما تُشرف مساعدتها المقربة سارة تشرشل على شؤون البلاد المهمة. وسرعان ما تتغير الأمور عندما تبدأ أبيجيل، ابنة عم سارة، في خدمة الملكة.

جاء الفيلم من بطولة أوليفيا كولمان، ريتشل وايز، نيكوﻻس هولت، فاي دافيني، إيما ستون، جيمس سميث، بينما تولى الإخراج يورغوس لانثيموس.

قصة فيلم Poor Things

تدور أحداث فيلم Poor Things في إطار من الخيال العلمي والرومانسية لقصة امرأة شابة من العصر الفيكتوري تُدعى بيلا باكستر، والتي تلعب دورها إيما ستون ورحلتها من الموت للعودة للحياة مرة أخرى على يد العالم الغامض الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره ويلم ديفو. بيلا تعود للحياة، لكن بعقل طفلة، بعدما قام العالم الغريب دكتور جودوين باكستر بإجراء عملية معقدة لها بشكل لا يخلو من الخيال العلمي.

فيلم Poor Things من بطولة إيما ستون، مارك رفالو، وويلم ديفو، وقد تغيب جميعهم عن مهرجان فينيسيا 2024 بسبب إضراب هوليوود، بينما كان الوحيد الذي حضر الرد كاربت الخاصة بالفيلم هو يورغوس لانثيموس مخرج الفيلم.

قصة فيلم Bugonia

تدور أحداث الفيلم حول شابين مهووسين بنظريات المؤامرة، يقومان باختطاف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة (ستون)، مقتنعين أنها كائن فضائي عازم على تدمير كوكب الأرض.

شارك في بطولة الفيلم بجانب إيما ستون؛ جيسي بلمونز، أليسيا سيلفرستون، ستافروس هالكياس، أيدان ديلبيس، وهو من إخراج يورغوس لانثيموس.

الفيلم يستعرض صراعها للبقاء وفك رموز المؤامرة التي تُحيط بها، وسط تحولات نفسية وجسدية ملحوظة، منها حلاقة رأسها التي تعكس تحولها الداخلي والخارجي.

ومن أجل تصوير الفيلم، اضطرت إيما ستون لحلق شعرها، وارتداء شعر مستعار لفترة طويلة. هذه التجربة جعلتها تشعر بمزيج من المشاعر، بين التفاني في العمل، والشعور بالحزن لاستعادة ذكريات مؤلمة.

Kinds of Kindness.. ثالث تعاون لـ إيما ستون ويورغوس لانثيموس

تدور أحداث الفيلم حول رجلٌ يسعى إلى التحرر من مساره المُحدد سلفًا، ويشكك شرطي في سلوك زوجته بعد عودتها من حادثة غرق مزعومة، وتبحث امرأة عن شخصٍ استثنائيٍّ تنبأت التنبؤات بأنه سيصبح مرشدًا روحيًا مشهورًا.الفيلم من بطولة، جيسي بليمونز، ويليم دافو، ومن إخراج

