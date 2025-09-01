آخر أعمال الراحل سليمان عيد: كوميديا ورومنسيّة في فيلم “فيها إيه يعني”

كشفت الشّركة المتنجة لفيلم “فيها إيه يعني”، عن الإعلان التّشويقيّ للعمل، استعدادًا لإطلاقه خلال الأيّام المقبلة.
تدور قصة الفيلم حول رجل محاسب متقاعد يعيش قصّة حبّ قديمة مع سيّدة ربة منزل، لتتغير حياتهما عندما يلتقيان مجدّدًا بعد سنوات، في إطار كوميديّ رومنسيّ يطرح فكرة أنّ الحبّ يمكن أن يأتي في أيّة مرحلة من الحياة. (شاهدوا الفيديو)
يشارك في بطولة الفيلم كلّ من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، ريتال عبد العزيز ومصطفى غريب.
إضافة إلى الممثّل الرّاحل سليمان عيد الّذي ظهر في برومو الفيلم، ليكون هذا العمل آخر إطلالة له قبل رحيله في شهر أبريل الماضي، إثر أزمة صحّيّة مفاجئة.
الفيلم من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني وسينرجي بلس تامر مرسي ورشيدي فيلمز وروزناما، تأليف مصطفى عباس ومحمّد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.
