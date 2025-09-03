ابنه عامر منيب تحيى ذكرى ميلاده بفيديو نادر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - أحيت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ذكرى ميلاده بمقطع فيديو مؤثر جمع لقطات مميزة من طفولتها برفقة والدها.

مقاطع صور نادرة تجمع عامر منيب بابنته مريم

نشرتالمقطع المصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وجمعت خلاله مقاطع مصورة وصور نادرة أثناء طفولتها وعلقت برسالة مؤثرة قالت فيها: "عام جديد يمر على رحيلك يا ملاكي، منحتني 5160 يومًا من الحب الذي لا ينتهي، وما زلتُ أتمنى لو كان غيابك مجرد كابوس... عيد ميلاد سعيد يا أغلى الناس، وفخورة للأبد بأني ابنتك".

تصدر هذا المقطع ترند مؤشرات البحث وتم تداوله بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه محبي الفنان الراحل عامر منيب، وتذكروا العديد من أغانيه المميزة التي قدمها خلال مشواره الفني، وكذلك أعماله الفنية التي ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين على الرغم من مرور سنوات طويلة على عرضها.

مريم عامر منيب تحرص باستمرار على استرجاع ذكرياتها مع والدها وتقوم بنشر صور ومقاطع مصورة مميزة تجمعهما عبر حساباتها على السوشيال ميديا وتلقى تفاعل كبير بين متابعيها ومحبي والدها.

رحيل عامر منيب مبكراً

كان واحداً من أبرز أبناء جيله، لكن القدر لم يمهله الوقت لتقديم أعمال فنية كثيرة، ورحل عن عالمنا في 26 نوفمبر 2011 عن عمرٍ يُناهز 48 عاماً، إثر صراع طويل مع سرطان القولون، ورغم رحيله المبكر، لا يزال الفنانحاضرا في ذاكرة عشاق الغناء العربي، بصوته الدافئ وأغانيه الرومانسية التي تركت بصمة لا تُنسى في الساحة الفنية.

ولد عامر منيب في 2 سبتمبر 1963 بالقاهرة، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فجدته لأمه هي الفنانة الكبيرة ماري منيب، أيقونة الكوميديا في السينما المصرية، وقد تأثر عامر منذ طفولته بالأجواء الفنية التي نشأ فيها.

وقدم عامر منيب أكثر من 10 ألبومات غنائية، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين. ومن أبرز ألبوماته: يا قلبي، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وياك، الله عليك، حب العمر، هاعيش، كل ثانية معاك، حظي من السما"، هذا بالإضافة إلى بعض الأغاني المنفردة التي قدمها خلال مشواره الغنائي.

الراحل عامر منيب لم يقتصر فنه على الغناء فقط، إنما اقتحم السينما وقدم أكثر من تجربة لاقت نجاحاً لافتاً، وكانت البداية فى عام 2002 خلال فيلم "سحر العيون" بمشاركة الفنانتين نيللى كريم وحلا شيحة، ثم "كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مى عزالدين، وبعده "كامل الأوصاف" وتعاون فيه مع الفنانة حلا شيحة للمرة الثانية، وكان آخر أعماله بالسينما، "الغواص" بمشاركة حسن حسنى وداليا البحيري.

