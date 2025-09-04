حكاية هند الحلقة الأخيرة.. انتصار ليلى أحمد زاهر واسترداد كرامتها

يوسف في مواجهة قضايا التحرش والتهرب الضريبي

انهيار يوسف.. خسارة مهنية وعائلية قاسية

لحظة الانتصار: مواجهة نارية بين هند ويوسف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - اختتمت حكاية "" من مسلسل ""، بعرض الحلقة الأخيرة التي جاءت مشحونة بالأحداث الدرامية، انتهت بانتصار بطلة الحكاية واستردادها لكرامتها بعد رحلة قاسية من الألم والخيانة، حيث بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك مؤثر، يوم زفاف هند، حينما صادفت والدها (عزت زين) يعمل سايس سيارات، لتكتشف هويته في لحظة صادمة.بالتوازي، كان يوسف (حازم إيهاب) يواجه عاصفة من البلاغات ضده في النيابة، بتهم التحرش، وسط شهادات عديدة ضده، وتتعقد أزماته أكثر مع ظهور قضايا تهرب ضريبي ضخمة تهدده بالسجن، ليصبح على حافة الانهيار المهني والشخصي، وعلى الجانب الآخر، تبدأ هند (ليلى أحمد زاهر) في استعادة حياتها بقوة، فبعد إنهاء كورس التصوير تستعد لمستقبل جديد.تضع هند خطة للإيقاع بيوسف وفضح فساده، بمساعدة صديقها طاهر، وتطلق حملة عبر السوشيال ميديا تكشف جرائمه الطبية والإنسانية، لتتحول الأضواء ضده ويصبح حديث الرأي العام بالسلب. وفي لحظة إنسانية لافتة، تزور هند والدها الذي تركها في طفولتها، وتواجهه بكل ما عانته من غيابه، قبل أن تتركه بعد أن أفرغت ما في قلبها من جراح الماضي.تتواصل الضربات على يوسف، إذ تنهار علاقته بزوجته الخليجية التي تطلب الطلاق بعد الفضيحة، ثم يواجه مصيرًا قاسيًا بإغلاق عيادته بالشمع الأحمر وشطبه من نقابة الأطباء، فيما ترفض شقيقته استقباله في منزلها بعد ضغط زوجها، ليجد نفسه وحيداً، أما هند، فتبدأ حياة جديدة بروح مليئة بالأمل، حيث تحصل على جائزة عن أفضل صورة، وتحتفل عائلتها بها في أجواء دافئة.المشهد الختامي حمل مواجهة نارية بين هند ويوسف، إذ توجهت إليه في منزل شقيقته، لتؤكد له أنها لم تعد أسيرة لضعفه وخداعه، وأن سقوطه كان بداية انتصارها، قائلة له بثقة: "أنا نجحت من غيرك، وعرفت قيمتي وقوة نفسي، وما فعلته بي كان السبب في أن أستعيد حياتي"، تغادر بعدها ثابتة الخطى تاركة يوسف مكسورًا وسط صدمته بانهيار عالمه الذي بناه على الخداع.تُعد حكاية "هند" محطة جديدة ضمن 7 حكايات يقدمها مسلسل ""، والأحداث مستوحاة من قصة حقيقية وتكشف عن جوانب مختلفة من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية وقضايا المرأة، التي تطرحها الدراما، ويشارك في بطولة الحكاية حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزت زين، عزوز عادل، ياسمين رحمي والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد.

