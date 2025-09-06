الفيلم اللبناني «نجوم الأمل والألم» يحصد جائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 12:58 صباحاً - حصد فيلم Sad and Beautiful World – نجوم الأمل والألم، للمخرج اللبناني سيريل عريس، جائزة الجمهور في قسم «أيام المؤلفين» (أيام فينيسيا)، ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025. وجاء هذا التتويج ليؤكد حضور السينما اللبنانية في المحافل العالمية، وسط تصفيق طويل واحتفاء جماهيري بالنكهة الرومانسية والبعد الإنساني الذي يحمله العمل.

إنتاج مشترك ورحلة عابرة للحدود

الفيلم ثمرة تعاون إنتاجي بين السعودية بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر معاملها وصندوقها وسوقها، ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا وقطر، وهذا الدعم ساعد على نقل القصة من بيروت إلى العالمية، لتصبح قصة «نينو» و«ياسمينا» ليست فقط رواية حب محلية، بل حكاية كونية عن الأمل والألم، عن الصمود في وجه الزمن والانهيارات الإنسانية.

قصة حب في مواجهة المأساة

يأخذنا سيريل عريس في فيلمه برحلة إلى بيروت الممتدة على مدى ثلاثة عقود، حيث نتابع رحلة «نينو» و«ياسمينا» منذ لحظة ميلادهما مرورًا بالطفولة والعلاقة المتينة التي جمعت بينهما، ثم محاولة الهروب من الواقع القاسي. بعد أربعة وعشرين عامًا، تعيدهما الأقدار إلى بعضهما البعض، ليقعا في حب مجنون رغم الأزمات.

حين تحمل ياسمينا، تجد نفسها أمام قرار مصيري بين التخلص من الجنين أو الاستمرار، بينما يتمسك نينو بفكرة تكوين أسرة. ومع ميلاد ابنتهما «أمل»، تتجسد بارقة حياة جديدة وسط الأزمات المتفاقمة.

أبطال أمام الكاميرا

الفيلم من كتابة وإخراج سيريل عريس، ومن بطولة المخرجة مونيا عقل، وحسن عقيل، وكميل سلامة، وجوليا قصار، وتينو كرم، ونديم شلهوب. وتولت إنتاجه شركة «أبوط برودكشن»، ليجمع بين طاقات تمثيلية لبنانية راسخة وأخرى صاعدة، في عمل يضع الرومانسية في مواجهة الأزمات الإنسانية، والحب في مواجهة الخراب.

بوستر الجائزة - الصورة من حساب الشركة المنتجة على الفيس بوك

من هو سيريل عريس؟

سيريل عريس مخرج لبناني شاب يقيم بين بيروت ونيويورك. درس الإخراج في الولايات المتحدة، ونشط منذ عام 2009 في السينما، حيث أنجز عددًا من الأفلام القصيرة كان أبرزها «زيارة الرئيس» (2017) الذي نال «جائزة لجنة التحكيم الخاصة» في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وعُرض لاحقًا في مهرجان تورونتو السينمائي. كما أنتج الفيلم القصير «غوّاصة» لمونيا عقل، قبل أن يتجه إلى السينما الوثائقية بفيلم «المرجوحة» (2018).

عام 2023، شارك بفيلمه الوثائقي «رقص على حافة البركان» في المسابقة الرسمية لمهرجان كارلوفي فاري حيث نال تنويهًا خاصًا، ثم جال العمل على أكثر من 80 مهرجانًا عالميًا بينها لندن وكوبنهاغن ونيويورك.

عريس حاصل على ماجستير الفنون الجميلة من جامعة كولومبيا، وهو عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، ما يضعه في مصاف الأصوات الجديدة الواعدة في السينما العربية والعالمية.

