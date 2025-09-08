بعد فقدان مولودها الأوّل… رنا رئيس تواجه محنة جديدة قاسية

تعرّضت الممثّلة الشّابة رنا رئيس لأزمة صحّيّة مفاجئة خلال السّاعات الأخيرة، نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة حيث خضعت لعمليّة جراحية دقيقة استغرقت عدّة ساعات.

وكشف مصدر مقرّب أنّ الأطبّاء نجحوا في السّيطرة على نزيف داخلي استمرّ مع الفنّانة منذ فترة، لتخرج بعدها من غرفة العمليّات وتبقى تحت المراقبة الطّبّيّة الكاملة، وسط متابعة دقيقة من أسرتها وزوجها.

وأوضحت والدة الفنّانة، خبيرة التجميل زينب حسن، أنّ العملية جاءت بعد معاناة ابنتها مضاعفات صحّيّة مرتبطة بظروف صعبة مرّت بها مؤخّرًا وذلك بعد فقدان مولودها الأوّل جنينًا منذ شهر تقريبًا، مؤكّدة عبر صحيفة “الوطن” المصريّة أنّ حالتها الآن مستقرّة نسبيًّا لكنّها تحتاج لفترة نقاهة.

وكانت رنا رئيس قد بدأت بالفعل التّحضير لمسلسلها الجديد “سفاح التّجمّع” الّذي يشاركها بطولته الممثّل أحمد الفيشاوي، إلى جانب عدد من الممثّلين من بينهم دنيا سامي، فاتن سعيد، آية سليم، مريم الجندي وانتصار. ومن المتوقّع أن يشهد العمل تأجيلًا في جدول التّصوير لحين تعافيها وعودتها لمباشرة نشاطها الفنّيّ.