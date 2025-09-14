تامر حسني يتعرض للإصابة في قدمه.. شاعر غنائي يكشف التفاصيل

الشاعر رمضان محمد يكشف تعرض تامر حسني للإصابة

"لينا معاد" أحدث ألبومات تامر حسني

فيلم سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 08:04 مساءً - كشف الشاعر رمضان محمد عن تعرض النجمللإصابة في إحدى قدميه، منوهاً بأنه علم بإصابة "تامر" بمحض الصدفة، وذلك أثناء قيامه بالتواصل معه هاتفياً ليخبره الأخير بأنه في المستشفى للعلاج من كسر كان يعاني منه منذ فترة.وأعلن الشاعر رمضان محمد عن هذا الخبر عبر منشور له على صفحته بموقع "الفيسبوك"، قائلاً : "تامر حسني ده حوار كبير بجد. بقالنا فتره كبيره بنتكلم وبنشتغل وعادي جداً نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر، وفجأه النهارده بكلمه يقولي أنا في المستشفى علشان فيه كسر في رجلي وبعالجه من فترة!".وأضاف: "ولا حد يعرف، ولا قال ولا اشتكى، ولا حب يدي طاقه سلبية للناس اللي بيكلموه. بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جداً يتكرر وألف سلامة عليك يا تيمو ".جدير بالذكر أن الفنانظهر في الموسم الغنائي لصيف هذا العام بألبوم غنائي يحمل عنوان "لينا معاد" الذي ضم 15 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى!، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذين، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.وكان أيضاً للنجمحضور سينمائي في سيزون أفلام الصيف؛ إذ نافس بفيلم "ريستارت"، ودارت قصته حول محمد، وهو مهندس يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.