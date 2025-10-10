شرطة النيل الأبيض تختتم دورة النظم الإدارية والهياكل الوظيفية والوصف الوظيفي

اختتمت برئاسة شرطة ولاية النيل الأبيض بربك فعاليات دورة النظم الإدارية والهياكل الوظيفية والوصف الوظيفي التي استمرت لعدة أيام، برعاية اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله عبد المالك مدير شرطة الولاية، وتشريف العميد شرطة المهدي صديق محمد إلياس مدير دائرة الشؤون العامة، وبمشاركة (٥٣) من الضباط وضباط الصف والجنود بالوحدات الشرطية المختلفة بالولاية.

قدّم خلالها اللواء شرطة حقوقي (م) صلاح الدين أحمد الزين محاضرات علمية وتطبيقية تناولت مفاهيم الإدارة الحديثة وبناء الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف.

وفي تصريح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله عبد المالك للمكتب الصحفي أكد من خلاله أن هذه الدورة تأتي ضمن خطط شرطة الولاية لتطوير الأداء ورفع كفاءة منسوبيها، مشيراً إلى أن التدريب المستمر هو الركيزة الأساسية لبناء جهاز شرطي متطور قادر على مواكبة التحديات.

من جانبه، أوضح العميد شرطة المهدي صديق محمد إلياس مدير دائرة الشؤون العامة، أن الدورة حققت أهدافها من حيث تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم الإدارية، مؤكداً أن التدريب أصبح نهجاً دائماً في عمل شرطة الولاية.

فيما عبّر اللواء شرطة حقوقي (م) صلاح الدين أحمد الزين عن سعادته بالمستوى المتميز للمشاركين وتفاعلهم الكبير، مشيداً بدعم قيادة شرطة الولاية واهتمامها بتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المفاهيم الإدارية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان الدورة اختتمت بتوزيع الشهادات على الدارسين، وسط إشادة عامة بالمادة العلمية والطرح المهني الذي قدمه المحاضر.

المكتب الصحفي للشرطة