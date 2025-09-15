جوائز إيمي برايم تايم 2025: هؤلاء النجوم حصلوا على أول جائزة إيمي في تاريخهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:03 مساءً - اختُتم حفل جوائز إيمي برايم تايم 2025 في نسخته الـ77 لعام 2025، والذي أقيم مساء الأحد 14 سبتمبر 2025، بحضور ألمع وأهم نجوم العالم وصنّاع التليفزيون والمخرجين؛ حيث تم تكريم النجوم على أعمالهم التليفزيونية. إلا أن هذا التكريم كان المرة الأولى لبعض المشاهير الذين عاشوا أجمل اللحظات بحصولهم على جائزة إيمي للمرة الأولى في حياتهم المهنية على مَر التاريخ.

يُشار إلى أن جائزة إيمي هي جائزة أمريكية تُمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، أُنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار؛ حيث تُمنح الإيمي للإبداع والمبدعين في قطاع الإنتاج التليفزيوني، في حين جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي.

وتنظّم الجائزةَ الأكاديميةُ الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة، تنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم. ويعَد مصطلح "إيمي" عبارة عن كلمة عامية في صناعة التليفزيون، تُشير إلى أنبوب مُقوّس لصورة كاميرا التليفزيون.

وهنا نرصد لكم نجوماً حصلوا على جائزة إيمي للمرة الأولى.

تراميل تيلمان

في لحظات تاريخية وتأثُّر شديد منعه من حبس دموعه على المسرح، فاز الممثل تراميل تيلمان Tramell Tillman بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل "Severance" للمرة الأولى في حياته خلال حفل توزيع جوائز إيمي. وقال في كلمة مختصرة: "كان أول مدرب تمثيل لي قاسياً، لكن جميع الأمهات العظيمات كذلك". وواصل الممثل الاحتفاء بوالدته وإهداء الجائزة لها.

يروي مسلسل "Severance" قصة موظفي شركة "لومون" الذين يخضعون لعملية جراحية تفصل بين ذكرياتهم الشخصية والمهنية. ينتج عن ذلك شخصيتان مختلفتان لكلّ موظف: شخصيته الداخلية التي تعيش داخل الشركة فقط، وشخصيته الخارجية التي تعيش حياته خارج العمل. يتتبع المسلسل مارك، أحد هؤلاء الموظفين، في محاولته لفهم الحقيقة وراء لومون ووضع حد لعملية الانفصال، بينما تكشف أسرار الشركة الغامضة تدريجياً عن جوانب مظلمة لعملياتها.

كاثرين لاناسا

حصدت النجمة كاثرين لاناسا Katherine LaNasa أول جائزة إيمي لها بعد ترشُّحها الأول، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "The Pitt". وقد شكرت النجمة المنتج جون ويلز، وزملاءها في العمل، وفريق المسلسل. واختتمت حديثها بالقول: "أشكر أطفالي، الذين جعلوني حقيقية، وزوجي الجميل غرانت شو الذي ساعدني دائماً في كلّ شيء".

ومسلسل "The Pitt" هو مسلسل دراما طبية واقعية، تدور أحداثه في قسم الطوارئ بمستشفى بيتسبرغ، ويتابع يوم عمل شاق لمدة 15 ساعة بقيادة الطبيب "روبي"، الذي يحاول الموازنة بين الأزمات الشخصية ومشاكل مكان العمل، والعبء العاطفي لرعاية المرضى في قسم مكتظ ويعاني من نقصٍ في التمويل؛ مما يكشف عن التحديات والصمود المطلوب في مهنة الرعاية الصحية.

بريت لور

تسلّمت النجمة بريت لور Britt Lower جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "Severance"، خلال حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم السابع والسبعين للمرة الأولى، وقد عبّرت النجمة لور فور تسلُّم الجائزة عن امتنانها لزملائها المرشحين، ولفريق عمل المسلسل، ووجهت لهم الشكر قائلة: "شكراً لكم على هذا، وشكراً لهيلي ر. لاختياري".

هانا إينبيندر

فازت نجمة مسلسل "Hacks "هانا إينبيندر Hannah Einbinder بأول تتويج لها في حفل جوائز إيمي لهذا العام، في فئة "أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي"؛ حيث عبّرت عن فرحتها وسعادتها بهذا التكريم للمرة الأولى في حياتها. وتدور قصة مسلسل "Hacks" حول الممثلة الكوميدية المخضرمة ديبورا فانس (جين سمارت) التي تعيش في لاس فيغاس، وكاتبة الكوميديا الشابة والمتعثرة آفا دانييلز (هانا إينبيندر)؛ حيث يجبرهما وكيلهما على التعاون لإنعاش مسيرتهما المهنية؛ فتنشأ بينهما علاقة معقدة ومليئة بالتحديات؛ حيث تجمعهما صناعة الكوميديا، بينما تشكّل اختلافات الأجيال بينهما عقبات.

دان غيلروي

فاز الكاتب والمخرج الأمريكي دان غيلروي Dan Gilroy بجائزة الإيمي للمرة الأولى عن كتابة مسلسل "Andor" ‏كأفضل كتابة لدراما؛ حيث تدور قصة المسلسل حول رحلة كاسيان أندور، وهو لصٌ مُهمّش؛ ليصبح بطلاً متمرداً ضد الإمبراطورية المجرّية. يتابع المسلسل، الذي يقع قبل خمس سنوات من أحداث فيلم "روج ون: قصة من حرب النجوم"، نشأة التمرد من خلال عيون كاسيان، الذي ينجرف في عالم المخاطر والمكائد والخداع، وتتشكّل لاحقاً ملامح تحالف المتمردين الأوسع نطاقاً.

أوين كوبر- جاك ثورن- ستيفان غراهام

فاز الممثل أوين كوبر Owen Cooper بجائزة إيمي كأفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم، عن مُشاركته ببطولة مسلسل "Adolescence". ويبلغ أوين كوبر من العمر 16 عاماً، وبذلك يُصبح أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي خلال تاريخها. كما فاز النجم جاك ثورن Jack Thorne للمرة الأولى بجائزة أفضل كتابة لمسلسل محدود في حفل الإيمي، فيما حصل الممثل البريطاني ستيفان غراهام Stephen Graham للمرة الأولى على جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم، في حفل توزيع جوائز إيمي 2025، عن مسلسل "Adolescence".

وتدور أحداث المسلسل حول مراهق يُدعى "جيمي" يبلغ من العمر 13 عاماً، ويُفاجأ باتهامه في قضية قتل زميلته بالمدرسة، وتقتحم الشرطة منزله ويتم القبض عليه.

كريستين ميلوتي

حصلت النجمة كريستين ميلوتي Cristin Milioti على جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير أو فيلم عن دورها في مسلسل "Penguin"، وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها النجمة كريستين بجائزة إيمي. وتدور قصة المسلسل حول أوزوالد كوب (البطريق) الذي يحاول استغلال الفوضى في مدينة جوثام بعد أحداث فيلم "ذا باتمان" (The Batman) للسيطرة على عالم الجريمة؛ مستفيداً من فراغ السلطة الذي تركه موت زعيم الجريمة كارمين فالكوني. المنافسة الرئيسية له هي مع صوفيا فالكوني، ابنة كارمين، التي خرجت لتوّها من مصحة آركام، وتتصارع العائلتان والشخصيات المختلفة للسيطرة على المدينة في إطارٍ من الغموض والتشويق.

نواه ويلي

فاز الممثل نواه ويلي Noah Wyle بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي "The Pitt" عن أدائه لشخصية الدكتور مايكل "روبي" روبينافيتش في المسلسل. وتدور أحداث المسلسل حول التحديات التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية في أمريكا، من خلال عدسة الأبطال في الخطوط الأمامية، الذين يعملون في مستشفى حديث في بيتسبرغ، بنسلفانيا.

