اختيار فيلم "حوض" لريما الماجد لعرضه ضمن مهرجان بغداد السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:22 مساءً - أعلنت المخرجة ريما ماجد الماجد عن اختيار فيلمها "حوض" لعرضه ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان بغداد السينمائي الدولي بدورته الثانية، الذي بدأ من 15 سبتمبر، ويستمر إلى 21 من الشهر ذاته.

شاركت ريما الماجد متابعيها بوستر الفيلم وعلقت وكتبت: "غمرتني سعادة كبيرة باختيار فيلمي "حوض"؛ ليكون ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان بغداد السينمائي الدولي".

وتابعت الماجد وكتبت: "رحلة هذا الفيلم ما زالت تحمل لي الكثير من الفخر، وكل محطة جديدة تؤكد أن الحكايات الصادقة تجد دائماً طريقها إلى الجمهور. ممتنة لبغداد وأهلها أن يحتضنوا هذا العمل، وأتطلع لمشاركته مع جمهور جديد في مدينة تحمل الكثير من التاريخ والفن".

نجاحات ومشاركات لفيلم "حوض"

فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو لمروة سقطي وريما الماجد، في مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بلبنان.

حقق نجاحاً بسلطنة عمان، وفاز بجائزة تصويت الجمهور في مهرجان ظفار السينمائي الدولي.

عُرض الفيلم في المكسيك في مدينة مونتيري ضمن مبادرة ليالي الفيلم السعودي.

فاز الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان الدشيرة الدولي للسينما في المغرب

وفاز الفيلم بجائزة أفضل صورة شعرية، في مهرجان أيام سينمكنة للأفلام الشعرية في تونس. وعُرض بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

فيلم "حوض" قصته وأبطاله

" هو فيلم من إخراجومن تأليفها مع مروة فهد سقطي، ومن بطولة رند القصيبي، ماجد التركي، غادة عبود، فاطمة الشريف، ياسر المسلم، ندى الشهري، عقيل العلي، ياسمين الخميس.

وتدور أحداثه حول "علياء" التي يكون لديها شغف سريّ، فهي تريد أن تكون كاتبة سيناريو وبعد سنوات من كبت طموحها، تقرر تحويل إحدى قصصها إلى فيلم، فتجد نفسها، وبشكلٍ مفاجئ، تواجه مخاوفها الدّاخليّة، والّتي تجسّدت واقعاً في كلّ مشهد، عندما تكشف عن خطّتها لزوجها، الّذي دعمته في عمله لسنوات كثيرة، تُصدم بردّة فعله، ترى كيف تطوّرت حياتها، بدءاً من المدرسة الابتدائيّة، الّتي تحكّم بها مدرّس مستبدّ، إلى المدرسة الثّانويّة حيث كان عليها مواجهة صديقة لها، إلى أن تزوّجت للمرّة الأولى، وعاشت في صراع مع توقّعات الأسرة والمجتمع. فهي تدرك أنّه من خلال سرد قصّتها، ستكون في رحلة داخليّة للسّيطرة على حياتها.

ريما الماجد في سطور

هي مخرجة وأيضاً كاتبة سيناريو ومطورة نصوص، شغلت لفترة منصب نائبة رئيس لجنة السينما والأفلام في جمعية الثقافة والفنون بالرياض، وكتبت العديد من السيناريوهات، وأخرجت عدداً من الأفلام التوعوية، كما كتبت سيناريو مسلسل "ضرب الرمل" للفنان خالد عبد الرحمن وأيضاً هي مشرفة محتوى وإنتاج لعدد من الأعمال من أبرزها "فيلم "إسعاف" للفنان إبراهيم الحجاج، ومسلسل "الزاهرية" للعنان عبد الإله السناني، ومسلسل "مالي شغل بالسوق" للفنانة فاطمة الشريف، كذلك أنتجت الفيلم الوثائقي "من ذاكرة الشمال"، وكانت مشرفة محتوى وإنتاج مسلسل "قرة عينك" للفنانه حياة الفهد.

