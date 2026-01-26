شكرا لقرائتكم خبر برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. تنظيم النسخة الثانية من منتدى جمعيات محافظات وقرى المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تُنظم جمعية تنمية القرى الخيرية (تنمية)، (المنتدى الثاني لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة) تحت شعار (من الأثر إلى الاستدامة)، وذلك في الثامن والعشرين من يناير الجاري في مدينة جدة.

ويهدف المنتدى إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الجمعيات الأهلية من خلال بناء منظومة متكاملة لقياس الأثر وتعزيز فاعليته، وذلك عبر رفع وعي الجمعيات القروية بمفاهيم قياس الأثر وربطها المباشر بمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتمكينها من استخدام أدوات القياس الحديثة؛ مثل مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) ومنهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) ونظرية التغيير.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس محمد عمر النهاري، أنَّ تنظيم النسخة الثانية من المنتدى يأتي امتدادًا لنهج الجمعية في الانتقال بالعمل الأهلي إلى مرحلة صناعة الأثر وقياسه، موضحًا أن المنتدى يُمثّل منصة استراتيجية لتوحيد الجهود، ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية في محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة، وربط أعمالها بمستهدفات التنمية الوطنية.

وأشار المهندس النهاري إلى أن جمعية (تنمية) تولي أهمية خاصة لتمكين القيادات الأهلية، وبناء قدراتها المؤسسية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمبادرات التنموية، وتحويل التجارب الناجحة إلى نماذج قابلة للتوسع والتكرار، مؤكدًا أن قياس الأثر، يعد ضرورة لضمان فاعلية العمل التنموي واستمراريته.

كما يسعى المنتدى إلى تعزيز الشفافية والتعلّم التعاوني من خلال منصة مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات، وصياغة توصيات عملية لاعتماد أطر وطنية موحدة، إضافة إلى ربط الجمعيات بالجامعات والمراكز البحثية؛ لتطوير دراسات تطبيقية تسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتحقيق أثر مستدام.

ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 جهة وجمعية أهلية من محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 1000 مشارك من قيادات العمل غير الربحي وصنَّاع القرار، إلى جانب توقيع ما لا يقل عن 10 اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية، وتنفيذ جلسات حوارية وورش عمل تخصصية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ويتضمَّن المنتدى عرض نماذج لأكثر من 10 قصص نجاح لجمعيات قروية حققت أثرًا ملموسًا في مجتمعاتها، إضافةً إلى معرض مصاحب يضم أبرز الجهات المؤثرة في صناعة الأثر، بما يعزز فرص التكامل وبناء الشراكات ودعم استدامة المبادرات التنموية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الدور التنموي الذي تضطلع به جمعية تنمية القرى الخيرية (تنمية) في منطقة مكة المكرمة، ويمتد نطاق عملها ليشمل 17 محافظة ونحو 4000 قرية، وتضم أكثر من 480 جمعية ولجنة اجتماعية، تخدم ما يزيد على ستة ملايين مستفيد من سكان المنطقة، وتهدف إلى تطوير مهارات الأفراد وتحسين المستوى المعيشي، ودعم المشاريع التنموية في المحافظات والقرى، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي في المناطق القروية، إلى جانب اكتشاف القيادات الاجتماعية واستثمارها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أثر الجمعيات الأهلية في المنطقة.