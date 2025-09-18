يارا تطلق ألبومها الجديد تغيير الفصول.. واحتفالات عائلية توثق أجمل اللحظات 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - أطلقت الفنانة يارا ألبومها الجديد بعنوان "تغيير الفصول" وذلك بعد مرور أربع سنوات على طرح ألبومها السابق "مليت". وقبيل صدور الألبوم ببضعة أيام، روّجت يارا لألبومها الجديد في أكثر من فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، منها الفيديو الذي شرحت من خلاله اختيارها اسم الألبوم وآخر ظهرت فيه وهي تغني مع ابنيْ شقيقها وابن شقيقتها وفيديو احتفالي من أسرتها. ووثّقت يارا هذه اللحظات العائلية بأجمل اللحظات. ووصفت الألبوم أنه يشبهها وتقول في أحد فيديوهاتها " حطيت فيه كتير من قلبي. وبتمنّى كل أغنية تلمس قلبكن مثل ما لمست قلبي بحبكن كتير ودايماً".

يارا بأكثر من لوك في ألبوم " تغيير الفصول"

بفيديو مميز حمل تاريخ صدور ألبومها الجديد"تغيير الفصول" في 15-9-2025 أطلت الفنانة يارا من خلال مقاطع قصيرة ترويجية لأغاني ألبومها الجديد حيث ظهرت بأكثر من لوك مختلفة تنسجم وأجواء أغانيها. وعلقت على الفيديو " تغيير الفصول".

أغاني ألبوم يارا مقسمة بحسب الفصول الأربعة

يتألف ألبوم يارا " تغيير الفصول"من 12 أغنية منها 9 باللهجة اللبنانية و3 باللهجة المصرية. وتتميز الأغنيات بالطابعين الرومانسي والكلاسيكي اللذين اشتهرت بهما طيلة مسيرتهما الفنية، بالإضافة للأغاني الإيقاعية الحيوية التي تتلاءم وأجواء الصيف. وتبعًا للفصول الأربعة: الخريف والشتاء والربيع والصيف، قسّمت يارا أغاني ألبومها الجديد حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام منشورًا ضمّ صورتها كتبت عليها "الأغاني 4 فصول، كل فصل بيعكس مزاج وشعور. وأضافت أربع صور على منشورها قسّمت من خلالها أغانيها انسجامًا مع كل فصل. وجاء اختيارها لأغاني "ع قلبي شو غالي، والله يا هوا، ومتفقناش" لفصل الخريف. ثم اختارت لفصل الشتاء ثلاث أغانٍ هي: ما بصدق، غلط كتير، متفائلة". أما فصل الربيع فضمّنته الأغاني التالية: "فرق من السما للأرض، لو عندي قلبين، تغيير الفصول". أما لفصل الصيف فاختارت يارا "ع قلبي تعى، في قلوب، وينك". وعلقت يارا على منشورها قائلة: "هيك بيكتمل تقسيم أغاني الالبوم اللي منتظرينه، وكل أغنية إلها فصل خاص".

يارا: هيدا الألبوم هو رحلتي بكل مراحلها

ونشرت يارا فيديو آخر تضمن لقطات بتقنية الذكاء الاصطناعي من الطبيعة بمختلف مراحلها من الخريف إلى الشتاء والربيع والصيف. وبصوتها قالت يارا: "من آخر ألبوم من 4 سنين أكيد بتعرفوا قديش اشتقتلكن بهالفترة تغير كتير أشياء كتير بحياتي. بهالفترة تغيّر كتير وتعلمت انو متل الفصول كل وقت اله سببه. هيدا الألبوم هو رحلتي بكل مراحلها. بتمنى تلاقو حالكن بكلّ أغنية وبكل لحظة. متل ما أنا لقيت حالي من قلبي لإلكن تغيير الفصول. يارا. وكتبت عليها تاريخ طرح الألبوم في 15-9-2025 . وعلقت يارا على المنشور "اليوم ببلّش فصل جديد... وببلّش معكن".

فيديو عفوي ليارا مع ابنيْ أخيها وابن أختها

وبطريقة عفوية، أطلت يارا مع ابنيْ أخيها وابن أختها من خلال فيديو عفوي حيث كانوا يشاركونها غناء إحدى أغنياتها الجديدة "والله يا هوا" بطريقة جميلة ضمن أجواء خيّم عليها الفرح حيث انتشرت البالونات الملوّنة في مكان الاحتفال وبدوا كأنهم فرقة كورال. وعلقت يارا على الفيديو: غنّيت مع ولاد خيي وابن اختي كمان أغنيتي الجديدة والله يا هوا من الألبوم، وكانوا أروع كورال إن شاء الله تحبوها قد ما نحنا انبسطنا فيه".

يارا سعيدة بالسند العائلي

وكانت يارا أبدت دهشتها وسعادتها حيث فوجئت بالاحتفال الذي أقامته لها أسرتها بمناسبة إطلاق ألبومها الجديد. فظهرت في الفيديو وهي مندهشة وسعيدة لدى رؤيتها قالب الحلوى الكبير الذي ترمز رسوماته إلى الفصول الأربعة التي تشبه مضمون ألبومها "تغيير الفصول" بالإضافة إلى الورود والبالونات الملونة التي زيّنت المكان. وظهرت في الفيديو الذي جاء على خلفية أغنيتها "تغيير الفصول"، تقول وهي تسير باتجاه قالب الحلوى والزينة في صالون منزلها:" كم هذا جميل".وعلقت يارا على الفيديو " ما في كلمة بتوصف هيدا الشعور لما العيلة تكون السّند".

